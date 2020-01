Ortigoza dijo que le pidieron "ir para atrás"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El mediocampista acusó a un dirigente de ofrecerle jugar a menos y el presidente del club lo intimó a retractarse. También criticó a Cocca: “es mala persona”, dijo.

El ex jugador de Rosario Central, Néstor Ortigoza, acusó a un dirigente del club de haberle ofrecido “ir para atrás” en un partido, y el presidente de la institución, Rodolfo Di Pollina, pidió que se retracte de sus dichos.

“Me ofrecieron plata para ir para atrás. Me golpearon la puerta de la habitación y me dijeron que no ganáramos. Un dirigente. Me dijo que no había que ganar porque todos nos jugábamos muchas cosas”, explicó Ortigoza en una entrevista con Clarín. Si bien no especificó en qué club estaba jugando en ese momento, todo indica que era en Rosario Central.

“Me parece que te equivocaste conmigo. O te tengo que pegar o te das media vuelta y te vas. Yo ya era Ortigoza, ya había salido campeón de la Libertadores (2014 con San Lorenzo), ya había jugado el Mundial, había salido campeón de la Copa Argentina (2018 con Central)”, remarcó.

Ortigoza, de 35 años, arregló su vinculación a Estudiantes de Río Cuarto, uno de los punteros de la Zona A de la Primera Nacional, que además tiene aspiraciones de ascender a la Superliga. Sobre ese episodio el jugador que también lució la camiseta de la Selección de Paraguay agregó: “Era el ancho de espadas el que vino, no me vino a hablar un cuatro de copas eh”.

Además, Ortigoza criticó con dureza al entrenador Diego Cocca, al que calificó de “mentiroso y mala persona”, y en ese sentido aclaró que “no es un mal técnico, eh, es una mala persona”.

Pero las acusaciones no se quedaron solo en Cocca, sino que también sumó al preparador físico Javier Bustos y señaló: “Vos podés dejar en el banco a un jugador, tener tu estilo de juego, lo que quieras, pero ellos son malas personas”.

Respuesta

En tanto, el presidente del club rosarino, Rodolfo Di Pollina, evitó emitir algún “juicio de valor” y señaló que Ortigoza “salió campeón y la gente lo quiere”.

“El club va a pedir que certifique o rectifique. Es lo más sano, esto no puede quedar en nada, porque es muy grave lo que dijo”, adelantó el dirigente sobre una posible medida judicial contra el jugador.

En declaraciones a TyC Sports, el dirigente puntualizó que “en lo personal me reúno una vez a la semana con el DT. No vamos para no molestar al plantel, los dirigentes no vamos a las prácticas”.

“No tiene fundamentos”

El entrenador de Rosario Central, Diego Cocca, respondió las críticas del mediocampista Néstor Ortigoza y afirmó que su calificación de “mala persona” tiene que ver con lo poco que el futbolista jugó en el “Canalla” la pasada temporada.

“Ortigoza tiene jerarquía, es un jugador importante, pero confunde lo de mala persona porque lo puse poco. Yo hablé con él en un vestuario, no fui por atrás, pero decidió ventilarlo. No tiene fundamentos para decir que soy una mala persona”, manifestó el entrenador.

Cocca recordó que “en su momento le expliqué por qué estaba yendo al banco” y remarcó que “jamás” le faltó “el respeto”, pero el volante no le daba “lo que necesitaba” él dentro de la cancha.

Sobre la denuncia pública de que un dirigente de Rosario Central le sugirió que era mejor no ganar en un partido frente a Independiente en la última fecha de la Superliga 2018/19, Cocca sostuvo que imagina que “debe tener pruebas”.

“Jamás estaría en un club donde se diga que hay que ir para atrás. Nosotros siempre salimos a buscar los tres puntos, no lo concibo de otra manera y ningún dirigente me dijo nada, si a él le pasó, que lo fundamente”, cerró.