Coronavirus: trabaja en China, vino de vacaciones a Santa Fe y no puede volver hasta que lo llamen

Llegó de vacaciones a la ciudad sin saber que se desataría la epidemia. Ahora debe esperar a ser convocado para retomar sus actividades laborales en China.

“Salí el 14 de China, porque teníamos vacaciones por el Año Nuevo Chino, todavía cuando salimos no existía información...llegué el 15 pero a la semana de estar acá se empezó a conocer la noticia del coronavirus; y ahora nos mandaron a un grupo de entrenadores a quedarnos, que devolvamos los pasajes de vuelta que teníamos para el 15 de febrero y esperemos que nos llamen para volver porque como trabajamos con mucha gente puede haber algún foco infeccioso” se lamentó Mauricio Chiementín, en diálogo con El Litoral.

“La situación cuando yo vine era normal -prosiguió- , ni siquiera había casos de H1N1, pero el tema del coronavirus yo no lo había escuchado nunca hasta que estuve acá”. “Seguramente la situación es más grave de lo que nosotros podemos llegar a recibir como información, primero por una cuestión de que la información no tiene una libertad total y segundo porque allá cada vez que uno para en la esquina para cruzar la calle lo hace junto a otras trescientas personas, en los centros comerciales está todo lleno, la gente vive en la calle, vive en contacto”, consideró.

En tanto, Chiementín se comunicó con su traductora en China y pudo averiguar “que hoy están todos en sus casas, no hay aviones, no hay trenes, no hay colectivos, piden que todos estén en sus casas para no contagiar y ante el primer síntoma todos los hospitales están con esto, armaron un hospital en seis días donde están estudiando el tema para descubrir la vacuna”.

Trabajar en China

Consultado sobre su trabajo en Qinhuangdao, el santafesino detalló que dirige la categoría U17 de Inner Mongolia, uno de los tres clubes para los que trabaja, que pertenecen a la misma sociedad. “Tengo firmado contrato con Beijing Sports University que fue mi primer equipo y ahora dirijo este, y después puedo dirigir otro equipo, nos van variando en algún momento y es indistinto el que nos toque”, explicó.

“Calculo que en unos quince días vamos a volver, acá son todos europeos, los que trabajan conmigo están todos en Europa, apenas nos avisen y volvemos, total en 40 horas llegamos”, finalizó.