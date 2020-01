Mirtha Legrand haría los almuerzos en Mar del Plata "ad honorem"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 29.01.2020

La Chiqui sigue enojada por no haber podido hacer los almuerzos y cenas este verano desde La Feliz, y reveló que le propuso a El Trece no cobrar con tal de que se hagan los programas. "Extraño muchísimo, me da rabia, me molesta, me fastidia", exclamó la diva de los almuerzos.

El paso de Mirtha Legrand por Mar del Plata sigue haciendo ruido, tanto porque la Chiqui asiste a todos los eventos importantes y obras de teatro porque nunca calla cuando le acercan un micrófono.Tampoco deja de manifestar que sigue dolida por no haber podido hacer sus almuerzos y cenas televisivas este verano desde La Feliz, algo que se había convertido en hábito para ella.

La fiesta de la revista Caras donde la conductora fue estrella principal y fue fotografiada junto a una mesa con comensales de lujo -Fátima Florez, Roberto Moldavsky, Sol Pérez, Thelma Fardín y Christian Sancho- se convirtió en una nueva oportunidad para que la diva se queje de su ocio. En diálogo con la publicación, la diva de los almuerzos manifestó: "Extraño muchísimo, me da rabia no haberlo hecho (los almuerzos), me molesta, me fastidia, no puedo creer que Canal Trece no haya dispuesto del dinero para poder hacerlo. Es más, yo renuncié a mi sueldo. Sé que no es de mala fe, porque me adoran y me tratan bien, simplemente es una cuestión comercial, los números que no cerraban, pero nunca cerraron porque es muy costoso venir acá. Con todo el personal, el camión de exteriores... pero si está Clarín detrás puede aportar. Yo tampoco tenía mucha publicidad oficial, eso es un malentendido que lo dijo Carlos Rottemberg". De todos modos, Mirtha volverá al aire el 7 de marzo.

Por otro lado, también se refirió a Antonio Gasalla, con quien había tenido un cruce poco amigable. "Creo que no está bien de salud, me parece. Es una impresión que tengo, que algo está fallando ahí o la memoria. Me parece que no está muy bien. Primero, no se le escuchaba nada, él es muy genial pero me parece que no tuvo una noche muy brillante, estaba nervioso me parece por mi presencia".