Línea directa

Cuidacoches

Blas Gómez

“Esto es una advertencia para todo el mundo. Agustín Delgado y Gral. Paz: sucursal del Banco Provincia, en la puerta de los cajeros, no sé si son cuidacoches o qué, pero están y no corresponde. Alguien tendría que sacarlos. Por otro lado, en Candioti y bulevar, he contabilizado varios trapitos y parecían alcoholizados. Que tengan cuidado los automovilistas. Ahí nunca se ve un agente de tránsito, ni municipal, ni policía”.

Descacharrar

Carlos A. Mués

“Un término nuevo para mí ¡descacharrar! Me causa tristeza ver la actitud de los funcionarios diciendo que lo harán domiciliariamente para evitar al mosquito. Pregunto, los cordones del decaído pavimento urbano son verdaderas cunetas llenas de agua estancada, es fácil de comprobarlo, muy de vez en cuando el personal barre con los vetustos cepillos, ¿ese no es caldo de cultivo también? Las fuentes de las plazas también, creo son propicias para esta plaga. Caminen la ciudad y comprobarán mis palabras. Con mucha tristeza en forma personal corroboré el desastre que es el Cementerio Municipal, abandono total, panteones saqueados, mármoles rotos a martillazos, no quedó ni un bronce. En el caso particular de mi familia hasta la puerta rompieron y vandalizaron el interior. ¡Ni el Cristo se salvó! Un lugar donde están los antepasados y seres muy queridos debe tener especial atención, como es en todo el mundo”.