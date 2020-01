https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Va al frente en los dos frentes

Por ahora Leo no cuida a nadie y pone "todo"

Juega este sábado en La Plata, recibe el jueves con Mineiro en casa y el domingo 9 llega River al 15 de Abril. Por ahora, no hay rotación en el Tate.

an los mismos once Luego del gran golpe que significó bajarlo a uno de los punteros de la Superliga, como es Argentinos Juniors, el entrenador Leonardo Carol Madelón tiene definido ir a “UNO” —así se denomina ahora 57 y 1, el estadio de Estudiantes de La Plata— con los mismos del primer partido del 2020. Por ahora, mira los dos frentes de batalla (el torneo local y la Copa) con los mismos nombres. Foto: Pablo Aguirre



Foto: Pablo Aguirre

Sebastián Moyano; Brian Blasi, Franco Calderón, Jonathan Bottinelli y Claudio Corvalán; Ezequiel Bonifacio, Jalil Elías, Javier Méndez y Federico Milo; Franco Troyansky y Walter Bou. No hay ni habrá novedades en el Mundo Unión de cara al once titular para pisar “UNO”, el flamante estadio del “Pincharrata” en la vieja dirección de 57 y 1, este sábado desde las 19.40. Así, por ahora, más allá que el arranque generaba 8 partidos en 27 días entre las dos competencias —Superliga y Copa Sudamericana—, Madelón decide poner “todo” en “todos” los frentes. Y va a la ciudad de las diagonales con el mismo dibujo táctico y los mismos nombres que le ganaron en el arranque a los “Bichitos Colorados” de La Paternal. Tenés que leer Horarios y TV: mirá qué canal televisa a Colón y a Unión Lo que sí es probable, con la llegada de las caras nuevas en modo “refuerzos”, es que se puedan ver otras caras en el banco de relevos contra Estudiantes. Está “Pajarito” “Unión comunica que adquirió el 40% del delantero de 18 años Daniel Juárez. Actualmente juega en Gimnasia y Esgrima de Jujuy donde permanecerá hasta junio de este año para luego incorporarse a nuestro Club. Firmó contrato con nuestra institución hasta junio de 2023”, explicó el Tate en sus cuentas oficiales de redes. Antes, Marcos Rojo Tras varios días de negociaciones entre Estudiantes y Manchester United, y una resignación importante de dinero por parte del futbolista, se terminó de concretar el retorno de Marcos Rojo al fútbol argentino y el club le dio la bienvenida a través de un video. Si bien el Pincha esperó varios días para hacerlo oficial, ya que restaban algunos detalles, desde hace un buen tiempo que el futbolista y la institución platense ya se habían puesto de acuerdo para que el lateral izquierdo se sume al equipo de Gabriel Milito para afrontar este semestre. De acuerdo a lo que pudo saber este medio, mañana viernes estará llegando en un vuelo a la Argentina, y este sábado, en la previa del encuentro frente a Unión de Santa Fe por la fecha 18 de la Superliga, será presentado oficialmente. “Uno vuelve siempre a los sitios donde fue feliz. Porque el sentido de pertenencia es más fuerte. Tu sueño y el de la Familia Pincha se hacen realidad, Nos reencontramos en UNO. ¡Bienvenido y gracias por volver, Marcos! ¡Te recibimos con el corazón!”, expresó el club. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

