Busatto: "Es necesaria la emergencia en seguridad"

Dijo que el uso del término “no es una mojada de oreja” a la mayoría del Frente Progresista Cívico y Social en Diputados. “El diálogo está abierto”, señaló el legislador provincial del PJ.

“¿Por qué es necesaria la Emergencia en Seguridad en SantaFe? Entre otras cosas, porque al 10 de diciembre de 2019 cuatro de cada 10 autos de la Policía de Acción Táctica, Policía Comunitaria y Bomberos estaban fuera de servicio. En ese estado recibió el área”, el gobierno de Omar Perotti.



El detalle es parte de una serie de mensajes de red social del diputado provincial Leandro Busatto, del bloque justicialista. El legislador dijo que se plantea una extensión de unos 1.000 millones de pesos sobre los recursos asignados a la cartera de Seguridad “en el presupuesto que no hicimos”.



Busatto señaló que “también tenían fuera de servicio el 47% de las motos y el 36% de las camionetas. En las Unidades Regionales el 32% de los móviles, el 23% de las motos y el 26% de las camionetas también estaban fuera de servicio”. Según dijo, los datos son un adelanto del informe del ministro Marcelo Saín presentará en los próximos días sobre el estado de situación de la cartera a su cargo.



“En cuanto a los efectivos, sobre un total de 21.368 hay 13.852 asignados a cumplir funciones de policía en las Unidades Regionales. Si se divide por cuatro turnos, son 3.483 en cada uno de ellos, para cubrir todo el territorio provincial”, añadió.



Sostuvo que “el estado edilicio de muchas dependencias policiales es preocupante: ‘desprendimiento de mampostería, áreas inutilizables, instalaciones eléctricas precarias, hundimientos y desborde de cloacas’ son algunas de las situaciones relevadas por el Ministerio”.



El legislador planteó su preocupación por la “falta de información unificada, válida y confiable en datos elementales, como cantidad de policías y recursos por departamento” por lo que “no queda claro los criterios por los que se fundamentó y justificó la asignación y distribución de medios en el pasado”. “Estos datos son sólo una muestra que intenta explicar por qué razón es absolutamente necesaria la Emergencia en Seguridad, que dotará al gobierno de Santa Fe y a Marcelo Saín de las herramientas necesarias para atender uno de los principales reclamos de la ciudadanía”.



Busatto explicó a El Litoral que “la emergencia en seguridad la planteamos como una de las caras de la moneda; la otra son las herramientas para trabajar la cuestión social: la emergencia sanitaria y alimentaria; y la económica y financiera”.



Al apuntársele que el término “emergencia” fue retirado del proyecto de ley de “Necesidad Pública” que enviará la Casa Gris a la Legislatura, y teniendo en cuenta que en Diputados el Frente Progresista es mayoría, Busatto señaló que “nunca hemos perdido el diálogo con el oficialismo de la Cámara, que es oposición en la provincia”.



El legislador remarcó la necesidad de no estancarse en “declaraciones estruendosas” aunque admitió “dificultades en función de los cortocircuitos”. Sostuvo que la interpretación del bloque mayoritario sobre el término “emergencia” no es “una crítica de lo que pasó sino que está en función de la coyuntura que recibimos. No es una mojada de oreja.



“En esta coyuntura” el proyecto de ley procura “el otorgamiento de una suma importante para contrataciones y manejo del ministerio, que rondará en mil millones de pesos, y la posibilidad de tener acortados los plazos para disponibilidad y pase a retiro o afectación de policías a la calle”.



Aclaró que en esta instancia legislativa “no se abordarán cuestiones estructurales de la policía” y que la modificación de la norma que regula la fuerza, así como su disposición a un “control civil”, se van a plantear a futuro en “otra discusión de fondo”.

1.000 millones de pesos procura añadir por “Necesidad Pública” la gestión Perotti al presupuesto de Seguridad legado por el socialismo (en acuerdo con algunos senadores peronistas).

Debate abierto



“Si la ley (de Necesidad Pública) entra por el Senado, tardaremos no menos de 15 a 20 días. El jueves es nuestra primera sesión: vamos a plantear el tema con un esquema de trabajo” que incluye “invitar a ministros y fuerzas vivas, a los trabajadores o representaciones de la sociedad civil, incluso a la Corte, al fiscal general y miembros justicia federal”, dijo Busatto. Al igual que lo hizo Omar Perotti en su reciente convocatoria en la Casa Gris, el oficialismo santafesino procura apoyos corporativos, pero la suerte política del proyecto depende de negociaciones “abiertas” con la mayoría opositora de la Cámara de Diputados de la provincia.

“Hay que ir a un esquema pacífico de convivencia democrática y resguardo institucional. A la oposición le cuesta asumirse como oposición y en algunos temas a nosotros como gobierno. Son 12 años...” Leandro Busatto. Diputado provincial PJ