Jueves 30.01.2020 - Última actualización - 16:21

Se jugará entre el 1 y el 9 de febrero

El ATP de Córdoba será el primer torneo de tenis "dog friendly" de América

Los espectadores podrán asistir con sus mascotas. Lo que no estará permitido es que los perros ingresen a las canchas de tenis, para no distraer a los jugadores, pero sí se les dará opciones en el complejo.

Foto: Archivo



Foto: Archivo

Se jugará entre el 1 y el 9 de febrero El ATP de Córdoba será el primer torneo de tenis "dog friendly" de América Los espectadores podrán asistir con sus mascotas. Lo que no estará permitido es que los perros ingresen a las canchas de tenis, para no distraer a los jugadores, pero sí se les dará opciones en el complejo.