El príncipe Harry pierde la batalla legal contra el Mail on Sunday por la foto del maltrato al elefante

La batalla legal empezó por una foto que publicó el duque en su cuenta de Instagram. El medio aseguró que habían maltratado al animal para que se quedara parado.

El príncipe Harry, nieto de la reina Isabel II de Inglaterra, perdió una querella que presentó contra el diario Mail on Sunday. La disputa fue por un artículo en el que se criticaba una de las fotos de un elefante salvaje que el duque de Sussex había publicado en su cuenta de Instagram.

De acuerdo a la presentación que había hecho Harry, el Mail on Sunday escribió en abril un titular "tendencioso". "Drogado y atado, lo que Harry no te dijo sobre esas impresionantes fotos de vida salvaje", decía el encabezado de la nota en la que se contaban detalles acerca del detrás de escena de una imagen que el marido de Meghan Markle publicó en sus redes para conmemorar el Día de la Tierra.

El artículo afirmaba que el elefante que aparecía en esa publicación estaba bajo el efecto de los tranquilizantes y que la foto fue editada para que no se pudiera ver la soga con la que le ataban una pata para sostenerlo parado. La revista remarcó este concepto en una imagen ampliada, diferente a la que se ve en las redes oficiales del duque.

"La nota era inexacta porque daba a entender que al no declarar que el animal había sido drogado y atado, había inducido intencionadamente al público al error", decía el escrito que había presentado Harry, según puntualiza la agencia AFP. Al margen de esos argumentos, el organismo regulador desestimó la denuncia. Llegó a la conclusión de que la publicación no violó el artículo 1 del código de la profesión, según el cual "la prensa debe tener cuidado de no publicar información o imágenes inexactas, imprecisas o distorsionadas".

La decisión de la Justicia representa un revés para el príncipe, que junto con Meghan inició acciones legales contra varios medios por meterse en su vida privada. La pareja, recientemente, advirtió que va a tomar la misma actitud con los fotógrafos que intenten captar imágenes de ellos en Canadá, país al que se mudaron desde que renunciaron a las funciones oficiales de la familia real británica.