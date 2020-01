https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 30.01.2020

Auditoría

Macri de no dejó "ningún avión" en funcionamiento, advierten desde el Gobierno

El Gobierno nacional encargó una análisis de las condiciones de todas las naves de la flota presidencial, tras denunciar que la gestión del ex mandatario Mauricio Macri de no dejó "ningún avión" en funcionamiento.

Así lo indicaron a NA fuentes de la Casa Rosada, que también detallaron que el presidente Alberto Fernández "realizará los viajes al exterior en vuelos de línea" hasta que tengan "la situación aclarada". "No dejaron ningún avión funcionando. Le pedimos a la gente que está al frente de aeronáutica que realice un análisis de la flota para ver qué decisión tomamos. El resultado del informe va a estar en unas semanas", precisaron las mismas fuentes. En ese marco, explicaron que "al Tango 10 lo entregaron con 24 horas de vuelo antes de que tuviera que ser enviado a revisión y no funcionaba el aire acondicionado". "Tenemos que esperar el resultado del análisis que mandamos a realizar. La situación financiera no está como para adquirir un nuevo avión", expresaron, al descartar esa posibilidad. Tenés que leer Macri con familia y amigos se fueron a descansar al sur Tras recibir el informe, se decidirán los pasos a seguir y en la Casa Rosada aseguran que "tal vez alguno de los aviones se puede arreglar".

"La idea es que tengamos un avión para vuelos de cabotaje y otro para vuelos internacionales", manifestaron las fuentes consultadas a Noticias Argentinas.

Hasta que esa situación se resuelva, Alberto Fernández emprenderá sus viajes al exterior en vuelos de línea. Leonardo Barone, designado al frente de la flota oficial de aviones, será quien entregará en los próximos días el dictamen elaborado sobre el estado de los aviones presidenciales. Una vez que cuenten con el informe detallado, en Casa Rosada evaluarán cuál reparar y cuál se puede vender, ya que "no hay dinero para comprar aviones nuevos". Con información de NA