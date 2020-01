https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Fascendini y sus correligionarios tienen cita el lunes, a las 11. Estévez el martes. Las reuniones coinciden con la reapertura del período de sesiones extraordinarias en Legislatura.

Para discutir el proyecto de ley de Necesidad Pública Radicales y socialistas en Casa Gris

El gobierno provincial se aseguró la apertura formal de conversaciones con la Unión Cívica Radical y el Partido Socialista en la semana en que volverá la actividad legislativa. El lunes, los radicales encabezados por Carlos Fascendini irán a la Casa Gobierno y al día siguiente será el Partido Socialista que en la provincia encabeza Enrique Estévez.

Un intercambio telefónico entre Fascendini y el propio Omar Perotti permitió acordar que el lunes a las 11, el ministro de Gobierno, Esteban Borgonovo, recibirá al radicalismo para explicarles los alcances del proyecto que declararía “el estado de Necesidad Pública en materia social, alimentaria y sanitaria, de las contrataciones públicas, financiera y de seguridad en la provincia de Santa Fe, con los alcances establecidos en la presente ley, hasta el 30 de junio del año 2021”.

Perotti va a estar en la reunión, se dijo en Casa de Gobierno. Fascendini irá con los jefes de bloques legislativos y con la mesa del foro de intendentes y presidentes comunales. “Vamos a ir a escuchar, con buena onda, pero no estamos dispuestos a ceder facultades extraordinarias y anular la Legislatura” dijo el esperancino a El Litoral.

Con el anteproyecto que ya circula entre legisladores, el ex vicegobernador advierte que hay cuestiones que siguen siendo invotables. “Estamos dispuestos a darle herramientas financieras así como la posibilidad de recomponer el Fuco pero queremos también reglas muy claras para municipios y comunas. En lo que hemos visto, no hay demasiados recursos para los gobiernos locales. Plantearemos que no queremos que exista la discriminación ya aplicada con los ATN”, anticipó.

“Estamos dispuestos a mirar hacia adelante pero también pedimos que cedan las agresiones de algunos funcionarios” acotó Fascendini. El presidente del comité radical lamentó que el Poder Ejecutivo insista con un proyecto ómnibus para encasillar las diferentes emergencias pero se mostró dispuesto a trabajar en positivo con los bloques legislativos para encontrar algún principio de acuerdo con el gobierno.

En la actual Legislatura, el radicalismo es el partido con mayor número de representantes. En Diputados, 11 integran el Frente Progresista y otros dos están en Juntos por el Cambio. En el Senado, los siete radicales también están en dos sectores.

En tanto, la conducción del Partido Socialista fue invitada para el martes, también a las 11, con el mismo objetivo. Estévez asistirá con el secretario adjunto de la Junta provincial, Rubén Galassi y los jefes de bloques de diputados, Joaquín Blanco y Pablo Farías. “Vamos a estar aunque mantenemos la postura crítica sobre el proyecto” dijo uno de los socialistas que volverá a Casa Gris.

El propio Perotti se puso al frente del mensaje que es central para su gobierno. El viernes pasado participó en gran parte del encuentro con los foros de intendentes justicialistas, radicales y sociales y el martes de la amplia convocatoria con empresarios, sindicalistas y organizaciones sociales.

Esta semana, Borgonovo ya mantuvo encuentros informales con varios senadores justicialistas. En principio, la decisión del Ejecutivo es ingresar el mensaje por Senado y si bien la fecha elegida es el lunes, no se descarta que se espere las reuniones con los partidos para luego remitir el tema.

Los alcances

El mensaje listo para ser enviado a las cámaras en principio consta de 45 artículos y extensos fundamentos. En la primera parte está focalizado en la Necesidad Pública en materia social, alimentaria y sanitaria que entre otros puntos crea el Programa de Emergencia Alimentaria con un crédito de 2.500.000.000 pesos. Un mismo crédito prevé para el Emergencia Sanitaria destinado a financiar los programas de atención y recuperación de la salud y las actividades específicas de Laboratorio Industrial Farmaceútico.

Otro capítulo refiere a contrataciones públicas donde habilita al Ejecutivo a renegociar los contratos “siempre que ello implique una mejora respecto de la situación existente al momento de la entrada en vigencia de la presente ley”. También faculta al Ejecutivo a suspender por 90 días “las licitaciones y concursos en trámite para la concertación de contratos comprendidos por su objeto en los alcances de las leyes 12510, 5188 o regímenes particulares de contratación”.

Varios artículos están dedicados a las disposiciones financieras entre los cuales habilita a tomar créditos por 10.000.000.000 de pesos “ con el objeto de atender renegociaciones de contratos públicos, o la cancelación de deuda flotante”. También a tomar crédito público por 15.000.000.000 de pesos para recomponer el Fuco a tasas razonables y con hasta 60 meses de plazo para devolución. En esta parte, se crea el régimen transitorio de Asistencia Financiera a Municipios y Comunas.

La última parte del mensaje refiere a la seguridad para “reestructurar y modernizar las bases orgánicas y funcionales del sistema policial provincial, a los fines de brindar seguridad a la población, resguardar los bienes públicos y privados, conjurar las acciones violentas, las violencias y las problemáticas criminales”. En lo específico se pretende habilitar al ministerio a disponer modificaciones a la estructura organizativa de la Policía de la Provincia así como la asignación y reasignación de funciones y destinos a todo el personal de la Policía.

Habilita además a convocar a personal policial en situación de retiro para cumplir funciones de seguridad pública. El área también tendrá fondos especiales.

Comisión

El jueves próximo, a las 19, en la sede de la Unión Cívica Radical se dejará constituida la Comisión de Acción Política que había anunciado Carlos Fascendini cuando asumió la presidencia partidaria. Entre otros dirigentes estarán los ex presidentes partidarios Mario Barletta, Felipe Michlig, Julián Galdeano, Luis Cáceres así como José Corral y referentes de otros departamentos.