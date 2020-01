Medicamentos: los laboratorios acordaron mantener los precios

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Esperan conocer el plan del Ministerio de Salud nacional para los fármacos. En tanto, el 15 de febrero volverán a reunirse las cámaras de laboratorios con el Gobierno nacional.

“Según noticias que vienen en el Ministerio de Salud de la Nación por parte del ministro Ginés González García, los laboratorios a través de sus tres cámaras prorrogaron voluntariamente este acuerdo hasta el 15 de febrero”, indicó Alicia Caraballo, representante del Colegio de Farmacéuticos de Santa Fe, a un medio local.

“Me parece que a partir de ahora se abre una negociación entre los laboratorios y el Ministerio, o bien existe luego por parte del Ministro de Salud la voluntad de aplicación de una política de medicamentos, no nos olvidemos que Ginés fue el impulsor de genéricos en su momento y también organizó lo que se llamaba el plan Remediar”, reflexionó la especialista.

En tanto, Caraballo explicó que las políticas que desarrolla el Ministerio en materia de medicamentos “plantean fundamentalmente el uso racional, que entiendo que se aplicará en el sector público y también en la seguridad social, que la prescripción sea lo más racional posible, que no haya abusos en muchos tópicos, como son a veces antibióticos, como son a veces antinflamatorios”, es decir, tratar de utilizar los medicamentos racionalmente, “lo cual es una buena medida, obviamente”, opinó.

Consultada sobre el aumento de precios, recordó que los farmacéuticos no son formadores de precios sino “meramente el último eslabón”, y -al igual que los pacientes- sufren estos “vaivenes”. “De hecho -dijo-los contextos inflacionarios en nuestra actividad son muy negativos porque no nos olvidemos que nuestro principal cliente externo es la seguridad social, que es quien colabora con el paciente para que ellos puedan acceder a los medicamentos”. “Nuestra financiación a la seguridad social ronda entre los 30, 60 y a veces más días; entonces, es importante que los medicamentos no sufran modificaciones porque eso mejora todas las condiciones de compra y venta de los medicamentos”, explicó.



Finalmente, la farmacéutica confirmó que Durante 2019 fue “bastante alta” la suba de precios de los medicamentos: “venían sufriendo aumentos importantes y después de la etapa de devaluación crecieron muy fuertemente”. “Y -añadió- como todos conocemos, la obra social PAMI es la mayor de nuestro país y engloba mucha cantidad de afiliados y, por un acuerdo con el gobierno anterior, los afiliados de PAMI no pagaban el precio de venta al público que el resto de los pacientes y eso amortiguaba mucho porque el descuento que hacía PAMI era sobre un valor menor que el precio de venta al público; es decir, partía de un valor menor que el del precio de venta al público”. “Eso también amortiguó el impacto sobre los pacientes, pero la verdad que era muy alto el costo de los medicamentos en el último tiempo”. concluyó.