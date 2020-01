https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

No hay acuerdo

Colombia rechaza propuesta venezolana para reanudar relaciones diplomáticas

Colombia rechazó la propuesta del presidente venezolano, Nicolás Maduro, de que los dos países reanuden las relaciones diplomáticas el jueves, en medio de una disputa sobre una ex congresista colombiana fugitiva que fue capturada en Venezuela.

Maduro cortó abruptamente las relaciones diplomáticas con la vecina Colombia en febrero pasado después de que el presidente colombiano, Ivan Duque, ayudó a los políticos de la oposición venezolana a entregar ayuda humanitaria a su país afectado por la crisis. Colombia, como la mayoría de las democracias occidentales, reconoce al líder opositor venezolano Juan Guaidó como el presidente legítimo del país. "Vemos pocas posibilidades de proporcionar servicios consulares y de otro tipo en Venezuela, simple y llanamente debido a las constantes agresiones de la dictadura contra muchos países que lo han rechazado", dijo Duque a los periodistas el jueves. Maduro propuso la reanudación de las relaciones consulares entre los países el miércoles, mientras Colombia busca la extradición de la ex congresista colombiana Aida Merlano. Merlano fue detenida esta semana en el estado venezolano del Zulia, que limita con Colombia, cuatro meses después de que ella escapó de la custodia. Tenés que leer Nicolás Maduro propone retomar las relaciones diplomáticas con Colombia La ex legisladora, encarcelada en Colombia por comprar votos en 2018, escapó dramáticamente bajándose de una oficina de ortodoncistas del segundo piso en octubre pasado. Ella huyó en la parte trasera de una moto. Maduro y los funcionarios de su gobierno han dicho que Merlano les había contado historias de corrupción entre la clase política de Colombia, insinuando que podrían revelarlos. Merlano fue acusado por un tribunal venezolano de robo de identidad, uso de documentos falsos y conspiración para cometer delitos. "Duque no quiere que se sepa la verdad ... va a recibir una sorpresa en los próximos días", dijo Maduro en la televisión estatal el jueves. Colombia le pidió a Guaidó que asegurara la extradición de Merlano esta semana. El líder de la oposición se comprometió a hacerlo, pero no tiene control sobre la policía o el poder judicial de Venezuela. "No deberían burlarse de las leyes e instituciones que verían a Aida Merlano deportada, para que pueda enfrentar todo el peso de la ley colombiana", dijo Duque.