Este jueves Tercera marcha en Rafaela en pedido de seguridad y justicia

Por tercera vez en lo que va del mes, los rafaelinos volvieron a movilizarse para pedir justicia y seguridad. Esta vez, con una menor participación, pero que sin embargo, sigue siendo de importancia. Todo se desarrolló en un marco de absoluta tranquilidad y orden, comenzando desde la Plaza 25 de Mayo frente a la Municipalidad, pasando por Tribunales, doblando por calle Alvear, para finalizar con el canto del Himno Nacional Argentino, de espaldas a la Municipalidad de Rafaela.



Enero tuvo un ritmo intenso en la ciudad. A la ola de inseguridad, se le sumó el hartazgo de miles de vecinos que desean vivir tranquilos, que necesitan justicia y seguridad. Estas fueron las consignas por las que nuevamente la sociedad de Rafaela se movilizó en una nueva noche de enero.



La marcha realizada el 7 de enero fue histórica. Posiblemente, en los 153 años de vida de la ciudad, nunca se haya visto una movilización popular de tal magnitud que fue difícil saber con exactitud la cantidad de participantes, aunque se estima que fueron unos 15 mil.



En esta tercera oportunidad en un mes, la convocatoria fue mucho menor: alrededor de 2500 personas se volvieron a solidarizar por las víctimas y volvieron a reunirse en el reclamo de Seguridad y Justicia.



Quienes encabezaron la marcha fueron Gustavo Glaría (padre de Gonzalo), Jorge González (padre de Emanuel), Ayelén Moralez (hermana de Emanuel) y María Elena, la mamá de Abril Vargas, la niña asesinada en el asentamiento Demarchi.

Gustavo Glaría





El último en tomar la palabra y referirse a la marcha fue el padre de Gonzalo Glaria, quien manifestó el dolor de una “sociedad que reclama y que es ignorada, que somos ignorados por nuestros políticos. Mañana va a ser un mes de que Gonza no está, ya se hicieron tres marchas y todavía no hubo respuestas, pero como somos ciudadanos comprometidos con la justicia seguimos acá reclamando en paz y en tranquilidad”.



Gustavo Glaria llamó a la ciudadanía a seguir saliendo a la calle y manifestándose por mayor justicia y seguridad ante una Rafaela que sufre sus pérdidas. “Sigamos peleando y dándole lucha a los políticos, que no hacen nada que ocupan su banca y que no trabajan. A los policías corruptos a los jueces inoperantes a cada uno de los representantes, que viven de nuestro impuestos, no nos olvidemos que nosotros somos la masa laburadora de Rafaela, la masa que paga todos los impuestos y la masa que ellos están ignorando, nos están ninguneando” manifestó el padre de Gonzalo.



El público presente en la marcha y que reclamó por seguridad no perdió oportunidad para aplaudir y exaltarse ante las palabras de un padre dolido por su perdida y que hasta el momento no ha encontrado justicia.



“Espero que esta marcha llegue y que la dedicación nuestra de no estar con nuestra familia en casa sirva para algo. Vamos a seguir luchando, tenemos un desafío por delante y es de cambiar nuestra Rafaela. Hoy lo hacemos desde nuestro corazón, desde nuestra plaza la cual tampoco podemos caminar tranquilos y que no podemos permitir” señalo el padre destacando una situación crítica en la ciudad.



Sobre el final se produjo el momento más emotivo de la marcha cuando Gustavo Glaria solicitó a quienes asistieron, darle la espalda a la municipalidad “como ellos nos la dan a nosotros como pueblo” y finalizó dicho acto con las estrofas del himno nacional Argentino.





María Elena, madre de Abril Vargas



Antes de comenzar el recorrido, sobre las escaleras de la Municiapalidad, cada uno de ellos brindó su testimonio: “Estamos acá más que nada para pedir justicia por que hace un año y 6 meses que la causa no avanza y no pasa nada. Queremos que se haga justicia. Sé que a mi nena no me la van a devolver, lo único que queda es que el asesino sea juzgado y condenado”, comentó María Elena.



Prosiguió diciendo: “El responsable está detenido a espera del juicio. El proceso está muy lento. La expectativa que tenemos es tener una fecha inmediata para el juicio y que él sea condenado”.



“Son tantos los recuerdos que tengo sobre mi hija, su sonrisa, su alegría, una nena con toda una vida por delante, en estos momentos son tantos que no los podría describir”, dijo María Elena, la madre de Abril entre lágrimas



Jorge González

El Padre de Emanuel González, el niño asesinado de un disparo en barrio Mora, manifestó: “Somos varias familias víctimas de la injusticia y que estamos acá acompañando a todas las víctimas que tuvimos que pasar un trago amargo el año pasado. Necesitamos que se movilice la justicia no solo en Rafaela sino a nivel país”.



Pidió por el cambio de leyes y porque se creen más espacios físicos para alojar delicuentes. Cansado de las “puertas giratorias” porque “no hay lugar para contenerlos”, justificó Jorge González.



También habló sobre un tema que tiene preocupada a toda la sociedad y que tiene que ver con los menores delincuentes: “Son devueltos a los padres porque no hay un lugar físico donde contenerlos, alejarlos y donde trabajar con ellos. Ese es el tema, necesitamos que el país cuente con un presupuesto para la construcción de cárceles y reformatorios. Queda hermoso hacer una placita, un lugar de juego, pero necesitamos un lugar donde alojar a los delincuentes que son los que nos hacen daños, en definitiva”.



Además, agregó que “hay mucha delincuencia infantil. Pibes de 13-14 años que saltan el tapial, te roban y se van riendo, porque vos no le podes hacer nada, los denuncian, viene la GUR se los lleva, viene la policía y se los lleva y a las 24 hs. lo tienen en casa de vuelta”.



Se refirió a las autoridades sosteniendo que “han reaccionado porque se les tocó la imagen pública, si la gente no se hubiese juntado en estas marchas grandes que se hizo, ahora seguiría todo igual, por eso empezaron a mandar más policías. En los barrios hay más controles a las motos, bicis y está dando sus frutos, pero esto lleva tiempo”.



Finalizó diciendo: “A mi hijo no me lo va a devolver nadie, pero me queda seguir luchando por él, era mi hijo, es algo que te sacan, un pedazo de vida que te falta, así que vamos a seguir luchando por la justicia de nuestros hijos y también para que no haya más víctimas”.





Ayelen Moralez



Por su parte, la hermana de Emanuel Moralez, joven asesinado el 24 de diciembre, resaltó la respuesta que tuvo la fiscal de la causa, Fabiana Bertero luego de la marcha y de que su pedido por justicia se haya hecho público. “Mi padre se está comunicando con la fiscal y está teniendo respuesta, creo que se está trabajando bien”, sostuvo.



Además habló sobre la carta de lectores que escribió el Cordobés, el único detenido por el caso, quien afirma ser inocente. “Ante esa nota nosotros sentimos un dolor muy grande, impotencia y bronca porque encima después de haber perdido a nuestro hermano, lo sentimos como una burla. Confío en la Fiscal que está investigando y esperemos, como muchos de los que estamos hoy acá, que haya justicia”, afirmó Ayelen.

