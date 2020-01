Cafiero y Gustavo Bordet visitaron obras en Concordia

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Este viernes por la mañana Santiago Cafiero y Gustavo Bordet, acompañados por el intendente de la ciudad, Alfredo Francolini, hicieron una visita a la nueva planta de agua potable y a la sistematización del arroyo Manzores, financiadas por Nación. Destacaron el trabajo en conjunto y hablaron de "federalismo real".

Por Belén Fedullo | Mirador Entre Ríos

Pasadas las 10 de la mañana el jefe de gabinete de ministros de la Nación, Santiago Cafiero, arribó a Concordia acompañado por el gobernador Gustavo Bordet, la titular del Consejo Federal de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, el ex intendente de la ciudad y titular del Enohsa, Enrique Cresto y el intendente Alfredo Francolini.



La primera parada de la visita fue la obra de la nueva planta potabilizadora, que está ubicada en la zona norte y que significará una mejora en la calidad del servicio para toda la ciudad. Allí, recorrieron la construcción, y hablaron con los obreros que llevan adelante el trabajo.



Luego se dirigieron a la zona de costanera, en donde observaron el avance de la sistematización del arroyo Manzores. En ese lugar, el curso de agua estaba afectado por la contaminación y en varias etapas construyeron obras que permitieron avanzar con la limpieza. Allí en donde estuvo Cafiero ahora hay un anfiteatro en construcción y sanitarios para quienes visiten la zona, que será de esparcimiento.



En diálogo con El Litoral, el jefe de gabinete contó: "Estamos recorriendo obras que son centrales para cambiar la calidad de vida a los concordienses, para avanzar en aquellas que van quedando para nuevas generaciones y que de alguna manera es el objetivo que tenemos nosotros como gobierno nacional y federal, que tiene Alberto Fernández como presidente, Cristina Fernández como vice, que es avanzar en las cosas reales, concretas y no en el marketing de la política ni en la publicidad".



En medio de su análisis, Cafiero hizo consideraciones sobre la gestión anterior. "La obra de la nueva planta me pareció muy impactante, se ve que cuando trabaja el gobierno nacional con el provincial y el municipal alineados las cosas funcionan. Lo que vimos es que, como muchas otras, estaba ralentizada y tuvo riesgo de no continuar, a eso lo asignamos a cuestiones políticas del gobierno anterior que tienen ciertos sesgos ideológicos hacia lo que nosotros representamos", dijo y aseguró: "Nosotros con mucha expectativa empezamos a recuperar nuestras obras y queremos trabajar sin banderías políticas para mejorar la calidad de vida de las personas sin miramientos. Los vecinos no tienen que pensar en nada más que en vivir bien".



"Esta obra le agregará calidad a Concordia en un recurso tan básico como es el agua potable, así que venimos a decirles a los vecinos que pondremos todos los recursos para que la obra se termine en tiempo y forma como estaba proyectado", prometió luego.

"Concordia es una ciudad muy importante que refleja mucho de la cultura de las costas, de la cultura de quienes viven cerca del río, que hacen a la diversidad de nuestro país", indicó Cafiero, que también aprovechó para hacer mención a la posibilidad de que la ciudad de la costa del Uruguay sea capital alternativa de Entre Ríos: "Eso está en el marco de un proyecto que se va a enviar a la Cámara de Diputados para que se debata. Con eso el presidente quiere impulsar el federalismo en nuestro país. Si bien sugerimos que sea Concordia la capital alternativa en esta provincia porque creemos que le corresponde, lo vamos a dejar para que sea parte del debate legislativo cuando se envíe el proyecto en extraordinarias".





Misma concepción

El gobernador Gustavo Bordet, por su parte, valoró la visita e hizo hincapié en la coincidencia de políticas entre el gobierno nacional y su gobierno.



"Entre Ríos necesitaba tener un gobierno nacional que vaya de la mano de nuestras políticas públicas, pero fundamentalmente porque tenemos la misma concepción no solo política sino también pragmática sobre como es el desarrollo federal de la provincias, y Concordia también lo necesitaba para darle continuidad a obras importantes como la planta de agua, la sistematización del arroyo Manzores que pasó de ser un basural a cielo abierto a transformarse en un espacio que recupera el entorno ambiental y el río", dijo.



Entre las consultas, Bordet también respondió sobre la probabilidad de concreción de las obras en Ruta 18. "Lo planteamos en una reunión que tuvimos con el administrador de Vialidad Nacional y definimos las obras que son prioritarias en la provincia y que el anterior gobierno nacional abandonó. La Ruta 18, que tenía un importante avance, fue abandonada por completo y 4 obras más también. Fue lo primero que hablamos para poder terminarlo y luego pensar en otras obras viales".

La importancia de Concordia

Tanto el intendente Francolini como el exintendente y titular del Enohsa (Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento) Enrique Cresto, destacaron la presencia de los funcionarios nacionales y definieron a su ciudad como "importante".



"Para nosotros es un orgullo que esté el jefe de gabinete aquí, esto es una demostración de lo que Alberto Fernández dijo en su momento, que habría un gobierno federal. El compromiso del presidente se ve en estas acciones y a nosotros nos enorgullece", mencionó Francolini.



Cresto, en tanto, indicó: "Es importante que nos visiten por todo lo que significa para Concordia y si eligieron esta ciudad como capital alternativa es porque si a esta ciudad le va bien al país le va bien, es como las mesas testigo en las elecciones, porque aquí hay una radiografía de lo que pasa en toda la Argentina. Es una ciudad importante".



"Lo que se ve es un gobierno federal en los hechos y veníamos hablando con el intendente Francolini y otros funcionarios sobre las obras que están pendientes. Sabemos que todo se irá dando y se irá equilibrando la balanza de a poco", aseguró.