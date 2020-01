https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Leguizamón a Defensa y Justicia y Sandoval a Italia Los "9" de abajo se van para poder jugar

Nicolás Leguizamón viajó este viernes por la mañana a Buenos Aires y jugará por el próximo año y medio en Defensa y Justicia, entidad que pagó 100.000 dólares por el préstamo, con una opción de compra de 3 millones de dólares.



Mientras tanto, está muy encaminada la negociación para que Tomás Sandoval juegue en el ascenso de Italia, en un club que se llama Mantova y que es subsidiario de Hellas Verona.



De tal forma, se irán del club, al menos momentáneamente, dos delanteros que no tuvieron continuidad en el último tiempo, sobre todo Sandoval, que fue marginado en forma sistemática.



Con la llegada de Lucas Viatri más la contratación anterior de Brian Fernández, Colón cuenta con cuatro jugadores en condición de pelear la titularidad en los puestos de ataque: los dos mencionados, más el “Pulga” Rodríguez y Wilson Morelo. Además, hay que sumar a Mauro Da Luz, que más allá de haber jugado como volante en el partido ante Central Córdoba, es un jugador que vino a Colón con antecedente de delantero.

¡BIENVENIDO LUCAS ACEVEDO! 👏

El defensor argentino de 28 años llegó a Palestino para vestir nuestra camiseta y ser parte del plantel 2020 💪 Llega a préstamo por una temporada, con opción de compra, proveniente de Colón de Santa Fe. #VamosPalestino pic.twitter.com/qOR7HzDkpA — Club Deportivo Palestino (@CDPalestinoSADP) January 31, 2020



El presidente de Colón, José Néstor Vignatti, estuvo presente en la conferencia de prensa en la que se procedió a la presentación de las nuevas caras. El único que no estuvo fue Rafael García, que ya había sido presentado, pero sí lo hicieron Brian Fernández, Agustín Doffo, Lucas Viatri, Rafael Delgado y Bruno Bianchi.



En esa ocasión, Vignatti dio por cerrado el tema incorporaciones y dijo que “son las que nos pidió el cuerpo técnico y el secretario deportivo”, más allá de que todavía restaba el último día para el cierre del libro de pases.



También estuvo el entrenador, Diego Osella, quien señaló que “hay que tratar de empezar a ser un equipo confiable. El sacrificio que hizo Rodríguez el otro día no será así el domingo, cambiaremos características de futbolistas en la zona media”.



Vignatti se refirió a una supuesta planilla de sueldos del plantel profesional, que estuvo dando vueltas y se viralizó en las redes sociales. Dijo que había “intereses políticos” en esa publicación, de gente que, a entender del presidente, “quiere que le vayan mal las cosas a Colón”. Y agregó que “pido que tomen conciencia de que los caminos a seguir son de unidad y no de cobardías a través de las redes sociales”.



Luego también habló de la situación legal que se planteó con la inclusión de Jorge Pinos, el arquero de Independiente del Valle, en la final ante Colón por la Sudamericana: “Estamos absolutamente convencidos de que el jugador estuvo mal incluido y seguimos adelante con el reclamo. Día a día se van produciendo nuevas actuaciones y estamos con los pasos legales correspondientes”. Y también se refirió a la situación de Brian Galván y su inminente partida a Estados Unidos para continuar su carrera en un club de la MLS. “Estamos en diálogo con la gente de Estados Unidos y trataremos de llegar a un acuerdo”, dijo el presidente. La situación es que Colón tiene contrato con el jugador hasta junio de este año y lo que intenta demostrar es que, cuando vino la gente del Colorado Rapid de Denver, todavía no había entrado en los últimos seis meses de duración del contrato. El torneo en Estados Unidos arranca el 29 de febrero y habrá que ver si el jugador se va o si permanece en el club hasta junio, además de ver en qué condiciones económicas termina saliendo de la institución.

El entrenador Diego Osella, quien este viernes estuvo observando el encuentro de reserva, dijo también que vé “recuperados” a Aliendro y a Esparza, en tanto que habló de los jugadores que todavía no han debutado: “Doffo venía de un parate marcado del fútbol chileno. Respecto de Brian Fernández, no podemos esperar demasiado tiempo para tirarlo a la cancha, tenemos que ver el tiempo que lo hacemos jugar y la dosificación justa. Con Viatri igual. Ellos no tuvieron la continuidad de entrenamiento que esperamos para un futbolista de alta competencia. Bianchi viene con la pretemporada hecha de Atlético Tucumán y es un caso distinto”.



Vignatti también se refirió a sus vivencias durante el mercado de pases: “El mercado fue muy duro por los problemas que hay en el país con el tema del dólar. Los recursos que vienen del exterior se pesifican y cuando tenemos que hacer pagos al exterior se hacen con una diferencia muy marcada. Eso dificulta la llegada de extranjeros. e hizo que en el mercado local se eleve la cotización de los jugadores. Hicimos un esfuerzo muy grande para estar a la altura de las circunstancias. Pasamos de una euforia marcada a otro tipo de objetivo que debemos remontar. Y creo que hemos traido jugadores para que el equipo mejore”.



Por último, Diego Osella habló de Banfield, el rival del domingo: “Cambió un poco la filosofía que tenía Julio (por Falcioni) a la hora de plantar sus equipos. Tiene laterales de salida, Dátolo juega atrás de Junior Arias y pasando a los volantes centrales, es mucho más vertical por el costado derecho, juega diez metros más adelante de lo que acostumbraba y veremos si repite acá. El otro día, jugó “palo y palo” con Patronato. Nosotros tenemos que salir a jugar de otra manera a como lo hicimos en Santiago del Estero, veremos en qué escenario se para Banfield sabiendo nuestras necesidades. Será un juego de táctica y estrategia, que se terminará definiendo por detalles como el otro día”, y no ahorró nuevas críticas hacia el arbitraje del partido con los santiagueños: “Trucco decidió distinto en las dos áreas. En la de ellos, no vio un empujón a Estigarribia o lo interpretó distinto a lo que luego pasó en la nuestra con el penal que nos cobró en el tiempo de descuento”