Imelda Staunton será Isabel II en la quinta y última temporada de The Crown

Viernes 31.01.2020 - Última actualización - 15:39

15:35

Netflix informó en la tarde del viernes que la multipremiada actriz Imelda Staunton interpretará a la monarca inglesa en el final de la historia.

La noticia cayó como un jarro de agua fría entre muchos fans de esta ficción, que daban por seguro que una vez Olivia Colman finalizara su etapa en la serie de Netflix la encargada de tomarle el relevo sería Helen Mirren. Al fin y al cabo, ella es la única que ha ganado un Oscar por interpretar a la reina de Inglaterra precisamente en el mismo rango de edad que van a cubrirse en las últimas temporadas.

En cualquier caso, la preocupación duro poco. Viendo que el rumor se daba por cierto en multitud de medios, a Netflix no le quedó más remedio que emitir un comunicado avisando que de momento no se había contratado a nadie para ese papel. Un balón de oxígeno para los fans de Mirren que, por desgracia, no supieron leer entre líneas. Porque sí, es verdad que en noviembre nadie había firmado un contrato. Pero la plataforma nunca negó que tuviera ya elegida a la protagonista.

Y efectivamente, los rumores eran ciertos, porque tal y como acaba de confirman Peter Morgan en otro comunicado, Imelda Staunton será la reina Isabel en la temporada final de The Crown. Sí, has leído bien: temporada en singular. Al parecer los planes sobre el futuro de la serie han cambiado y su creador ha decidido que lo que quería contar quedará cerrado con la temporada 5 y no hará falta rodar una sexta. “Cuando he empezado a trabajar en los guiones me ha quedado claro que este es el momento perfecto para parar”, explica Morgan.

En tanto, el público recuerda a Imelda por sus participación en Shakespeare Enamorado, Pollitos en fuga, El secreto de Vera Drake, La Nana McPhee y Maléfica, aunque, sin dudas, es más reconocida por haber interpretado a Dolores Umbridge en dos entregas de la saga Harry Potter: La Orden del Fénix y Las reliquias de la Muerte II.