San Jorge reunió a fuerzas políticas y policiales para pedir mayor seguridad

Viernes 31.01.2020

17:21

Fue este jueves por la mañana donde por más de dos horas y medias los diferentes actores respondieron los reclamos de la ciudadanía en general. La senadora Cristina Berra, la diputada Lorena Ulieldín, el intendente Enrique Marucci, y la cúpula de la Unidad Regional XVIII estuvieron al frente de una sala colmada.

Por Rodrigo Pretto

Ante una sala repleta y por casi dos horas y media de debate, la ciudadanía sanjorgense junto a fuerzas políticas y policiales intentó allanar el camino en busca de soluciones para controlar y brindar mayor seguridad a la población. Es que los últimos y reiterados hechos delictivos golpearon con fuerza a la localidad y encendieron luces de alarma en diferentes sectores sociales. El encuentro del jueves, que por momentos se volvió acalorado, había sido convocado por el Centro Comercial e Industrial de la misma ciudad. Desde un sector calificaron como positiva la reunión, aunque el intendente de la ciudad, Enrique Marucci, adelantó que es “difícil que lleguen más agentes para custodiar la seguridad en los próximos días”.



Mecheras y grupos organizados para robar en locales comerciales y hogares particulares, arrebatos en la vía pública y hasta asaltos a mano armada llevaron al hartazgo a una población que vio sacudidos sus cimientos de calma. Comerciantes e industriales convocaron a una reunión, el intendente de la ciudad, Enrique Marucci, declaró el “estado de alerta” a través de un decreto para solicitar mayores efectivos policiales, móviles y un segundo fiscal para atender las más de 2500 causas anuales que se tramitan en el Ministerio Público de la Acusación. Y los propios ciudadanos se autoconvocaron para movilizarse en una marcha y reclamar seguridad.



El encuentro del jueves por la mañana se extendió más de lo previsto. Los números son elocuentes. “Hace 20 años atrás había 53 policías en la ciudad y actualmente, con 25 mil habitantes, tenemos un total de 25 efectivos. O sea 1 cada 1.000. A nivel departamental sucede algo similar. De los 450 hombres que custodiaban la seguridad hace dos décadas atrás, hoy quedan 210 en actividad. Y también existe un dato estremecedor. Tenemos un político cada 150 personas, mientras que si hacemos un cálculo nos encontramos con que contamos con un agente cada 800 pobladores”, destacó Néstor Cravero, secretario del Centro Comercial e Industrial de San Jorge tras la reunión.



Sin demasiadas expectativas, Marucci explicó que en el mismo encuentro desde la Unidad Regional XVIII fueron “muy sinceros” y aclararon que “de unos 480 nuevos agentes que tendrá la provincia, ninguno llegará al departamento San Martín”. Por eso indicó que deberá “luchar” sobre la materia y, junto a la senadora departamental Cristina Berra, gestionar el desembarco de hombres que controlen el orden público. “La Jefatura hace todo lo que puede, pero no tenemos seguridad de que lleguen móviles efectivos”.



A lo largo de prácticamente toda la mañana quienes llevaron adelante el debate se encargaron de responder las inquietudes de los ciudadanos presentes. La senadora Berra, la diputada provincial Lorena Ulieldín, el intendente Marucci, y la cúpula de la Unidad Regional XVIII con el jefe Carlos Ballarini a la cabeza junto al jefe de la Comisaría Segunda, Raúl Sviezzi, llevaron adelante la reunión, por momentos con un debate encendido, para dar respuestas a todas las inquietudes de los presentes. “Quedamos satisfechos. Fue una reunión productiva porque hubo gente ajena a la política. Algo tenemos que hacer para frenar lo que está sucediendo”, remarcó Cravero quien adelantó que este lunes comenzarán a confeccionar un petitorio entre comerciantes, industriales y vecinos de la ciudad. “La idea es elevarlo a Seguridad y Justicia de la Provincia para pedir un fiscal, mas policías, móviles, material humano y técnico”.



Con pocas respuestas recabadas en los últimos años y pedidos inútiles en reiteradas oportunidades, el jefe del Ejecutivo local explicó que ya le adelantó a la senadora Berra que irá personalmente a golpear puertas a la Casa Gris. “Cuando tenga una audiencia vamos a ir a pedir personalmente al ministro de Seguridad que nos envíe agentes”.



Asimismo, el intendente de San Jorge indicó que es de necesidad trascendental que los remedios comiencen a llegar a los pueblos y ciudades más pequeñas de la provincia. “En las reuniones damos siempre vueltas sobre lo mismo. Entiendo que las soluciones de fondo no van a ser tan rápidas”, y agregó: “Hoy la policía está falta de medios, falta de presupuesto, el sistema penitenciario y judicial están colapsados. Llegamos a este punto por la falta de prioridad en los últimos años de contar con fuerzas de seguridad preparadas”.



Para cerrar, Marucci le apuntó al Frente Progresista por la gestión en Santa Fe durante más de una década y direccionó los cañones al ex ministro de Seguridad. “Al socialismo se le fue todo de las manos, no hizo mucho por el tema. A San Jorge siempre le dieron la espalda. Maximiliano Pullaro nunca me atendió y hoy está premiado en la Cámara de Diputados. Hoy el socialismo no está en condiciones de ponerle condiciones a nadie. Esto no es cuestión de partidos políticos, acá está en juego la gente”, sentenció.