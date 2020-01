Rojo: "No podía dormir pensando el reencuentro"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Llegó a Ezeiza y armó una revolución en el mundo de Estudiantes de La Plata. “¿Qué más lindo que jugar en tu casa?...Quería venir acá”, dijo el ex Manchester.

“Si diez años después te vuelvo a encontrar en algún lugar, no te olvides que soy distinto de aquel pero casi igual...Si la casualidad, nos vuelve a juntar 10 años después...algo se va a incendiar, no voy a mostrar mi lado cortez”, cantaba Andrés Calamaro con “Los Rodríguez”. La foto del festejo de Marcos Rojo con la camiseta de Estudiantes de, casulamente, del 2010: pasaron diez años. Foto: DyN

Marcos Rojo llegó este viernes a Ezeiza para convertirse en nuevo refuerzo de Estudiantes, a donde retornará luego de diez años a préstamo por un mínimo de seis meses desde Manchester United. Un grupo de hinchas y curiosos esperaron su arribo en el aeropuerto.

“Fue todo un poco loco. Hablé con Sebastián bastante y la cabeza me hizo click, necesitaba jugar y volver a nivel. Se extrañaba la cancha y la familia... mi vieja que me decía que vuelva”, contó el zurdo Marcos Rojo, flamante refuerzo de Estudiantes que generará una fiesta previa al partido contra Unión, donde además pisará “UNO” el viejo “Jefecito” Mascherano.

Marcos Rojo explicó qué lo motivó a volver: “Es parte de la carrera de un jugador. He sufrido muchas lesiones en este tiempo. ¿Qué más lindo que jugar en tu casa? Tenía muchas ofertas, pero había poco tiempo y quería venir acá, con la gente que ya conozco”.

También se mostró muy agradecido por los mensajes de los fanáticos del conjunto platense. “Al hincha no sé que decirle. Me brindaron mucho cariño, en este tiempo y siempre me mandaron muchos mensajes. Cuando el club lo hizo oficial, fue increíble. Mi vieja me llamó y me dijo que era un orgullo‘, señaló. Además, contó cómo vive la espera para ser presentado en UNO este sábado antes de Unión: “Es loco. Estaba en el avión y no podía dormir porque pensaba en el reencuentro con el hincha de Estudiantes. Es un sueño para mí”.

De paso, contó cómo con qué integrantes del plantel se comunicó mientras se gestaba su regreso. “Hablé con Mascherano, con Gabi todavía no. Todos estuvieron en este tiempo charlando conmigo y me hicieron sentir importante”, señaló. Y cerró: “Va a ser un lindo desafío para mí”.

“Estoy muy feliz, es un sueño para mí. Ya quiero llegar y estar ahí con los chicos”, expresó el defensor de 29 años, quien disputó 53 partidos y convirtió cuatro goles en su etapa anterior con el Pincha, donde fue campeón del Apertura 2010.

¿Cómo fue el pase?

El secretario técnico de Estudiantes, Agustín Alayes, dialogó durante este mediodía con “La Revolución del Fútbol” por 221 Radio y confirmó que Marcos Rojo llega a La Plata sin cargo y hasta junio. “Marcos va a venir a préstamo sin cargo durante estos cinco meses hasta el 30 de junio”, dejó en claro el ex defensor del Pincha, que no ocultó sus ganas de que continúe más allá de esta temporada pero sabe que eso ya no depende del club.

“Todos tenemos que aprender a manejar la ansiedad y entender un poco los tiempos de las negociaciones. Todo terminó como queríamos”, reflexionó y continuó: “Hoy tenemos que aferrarnos a lo que tenemos, esperar a que venga, habilitarlo y que se ponga la camiseta de Estudiantes a lo largo de estos cuatro o cinco meses”.

“A nosotros nos encantaría que se quede a vivir”, confesó igualmente. “Esto es un pequeño regalo que Estudiantes y Marcos se merecen y hay que verlo como eso”, insistió para dejar en claro que Rojo va a jugar solamente hasta junio y después deberá retornar a Inglaterra. “Hay que pensar en su verdadero regreso más adelante”, comentó.

Ya imaginando en cómo será su presentación en UNO este sábado en la previa al partido contra Unión de Santa Fe, Alayes no tiene dudas “de que ese primer contacto entre él y la gente va a ser muy emocionante. Lo importante será cuando empiece a entrenar, cómo se vaya sintiendo, ojalá que se adapte rápido y bien lo antes posible y pueda estar disponible también en consideración del técnico, si se puede en la próxima fecha o a más tardar en la que viene”, cerró.

Triunfazo de la reserva: 2-0

Unión le ganó de manera contundente por 2 a 0 a Estudiantes en reserva, con goles de Duarte y Pussetto. El partido se jugó en el predio de City y dirigió Wenceslao Meneses. Los once del “Tato” Mosset fueron: González; Werro, Bedouret, Balbo, Bologna; Sobrero, Caballo, Batistella, Zenón; Duarte y Pussetto.

En la formación de reserva del Tate se dio el debut, en la cueva, de Juan Bedouret, que llegó a préstamo desde Newell’s Old Boys de Rosario a préstamo por 18 meses, luego de haber estado a prueba durante un tiempo importante bajo la lupa de Madelón.

Copa Argentina contra Dock Sud

Con la presencia del dirigente Andrés Monsalvo, se llevó a cabo el sorteo de la edición 2020 de la Copa Argentina y Unión cruzará de movida a Dock Sud.

El rival tatengue milita en la “Primera C” y viene de igualar sin goles frente a El Porvenir en el inicio del Clausura. Fue 0 a 0 en el estadio de los Inmigrantes. El partido fue parejo, los dos tuvieron chances de convertir, pero no fueron efectivos ante el arco rival. En el segundo tiempo Dock Sud cambió el esquema pero no pudo doblegar la defensa del Porve.

El rival del Tate alistó con: Juan Arias Navarro; Damián Adin, Cristian Tula, Damián Ledesma, Rodrigo Soria; Sergio Modón, Fabricio Espósito, Matías Giménez, Nahuel Pombo; Leandro Caruso y Luciano Cariaga. El entrenador es Guillermo De Lucca.