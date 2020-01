https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En Santa Fe Continúan los cursos de RCP brindados por Fundación Osde

La Fundación Osde continúa con su programa de capacitaciones en reanimación cardiopulmonar (RCP) en la ciudad de Santa Fe.

Loas cursos están orientadas al población en general. "Con esta técnica se triplica la posibilidad de sobrevida", destacó en diálogo con El Litoral la instructora Daniela Pagliaricci.

Si bien hay una ley de RCP en las escuelas, la especialista opinó que "falta todavía. Esto en otros países se da desde la primaria".

Además, consideró que se debe capacitar a los maestros y profesores. "Cuando pasa algo el docente no puede hacer nada, pero no tiene la culpa porque no tiene esa instrucción en la curricula", manifestó Pagliaricci.

La Fundación Osde organiza estas capacitaciones desde 2011 en todo el país y ya lleva más de 30 mil personas entrenadas.