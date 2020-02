https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 31.01.2020

Es delantero de Banfield

"De no ganar no estaría mal un empate con Colón", admitió Junior Arias

El centrodelantero de Banfield Junior Arias admitió que "de no poder ganar no estaría mal un empate con Colón" en el partido que jugarán el domingo a las 19.40, en el estadio Brigadier General Estanislao López, de Santa Fe, con arbitraje de Ariel Penel, por la 18va fecha de la Superliga.

