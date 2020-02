Una caricia de agua que busca recordar y reivindicar a las pioneras de la canción litoraleña

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Cuatro cantoras con sus historias vinculadas con la poética del río y su gente. Patricia Gómez, Gicela Ribeiro, Ana Luz Blanco y Natalia Pérez serán parte de la octava luna del Festival de Cosquín.

Diego Montejo

Hace muchos años que la idea de homenajear a las grandes autoras, compositoras e intérpretes de la música del Litoral viene rondando en la cabeza de Mariano Peressón, pianista, director musical y compañero de la vida de la cantante reconquistense Patricia Gómez. “Él es el ideólogo y cuando me lo propuso me encantó”, remarca ella en contacto con El Litoral. “Siempre que sea compartir experiencias musicales a mi me motiva. Es una buena manera de visibilizar el trabajo de cada una. El trabajo colectivo es siempre bienvenido”, dice sobre el espectáculo donde comparte escenario con la formoseña Ana Luz Blanco, la correntina Gicela Ribeiro, y la santafesina Natalia Pérez.

“Arrancamos por Cosquín, pero luego vamos a seguir porque fluyo muy bien entre nosotras y viene armándose algo lindo que no la queremos dejar ahí. Queremos llevarlo a otros lugares. El 7 de febrero vamos a estar en el Festival del Chamamé en Federal, tenemos ganas de hacer un disco con estas canciones y otras más”, adelanta. Y dice que a partir de la obra firmada por Teresa Parodi, Ramona Galarza, Marta Quiles, María Helena, Paloma Valdez, María Ofelia, entre otras, “quieren visibilizar este trabajo y poner en valor a la mujer como vocera de un repertorio”.

—¿Cómo llegaste a pensar en estas compañeras?

—Pensamos en estas cantoras por muchos motivos, pero fundamentalmente por la manera de decir que tienen. Cuando hablamos de manera de decir no sólo por su compromiso estético y ético sino también por esta regionalidad impregnada por su lugar de pertenencia, coincidimos en el faro que el Litoral Argentino. Nos admiramos mutuamente todas y admiramos a estas damas del río que vamos a homenajear.

—¿Quiénes son las damas del río que van a homenajear?

—Las damas del río fueron las pioneras en llevar adelante la música del litoral en un sistema patriarcal y hostil que muchas veces denegó posibilidades a las mujeres músicas. Ellas han sabido enarbolar la bandera del canto litoraleño contra todo esto. Llevaron esta música a Buenos Aires y a las grandes urbes y lucharon contra todo. Para muchos el chamamé era para ser cantado por varones y los sapucay también. Esta música que ha sido desvalorizada y renegada aun más se ensañó con las mujeres.

—Si tuvieras que destacar particularidades de tus compañeras ¿qué destacarías?

—Es difícil la pregunta. Pero cada una tiene una particularidad para decir la música. Natalia (Pérez) con su impronta costera y todo su color en su voz, Gicela (Ribeiro) con su tonada correntina autentica y clara Y Ana Luz Blanco con toda su juventud y su empuje, venida de una provincia tan olvidada a veces como es Formosa. Creo que todas mostramos un paisaje inmenso y rico desde nuestra particulares y nuestros recorridos de vida y del canto.

—¿Te parece que el litoral aun no está lo suficientemente presente en Cosquín y en algunos festivales?

—Le ha costado a la música litoraleña estar en las grillas de estos festivales. No creo que tenga que ver porque no guste, pero seguiremos militando para que esté allí, mostrando su riqueza, mostrando los sentires de la tierra y de su gente. Es parte de la música popular argentina y nos identifica. Está genial que este Raúl Barboza por ejemplo, somos poquitos los que vamos a estar representando esta música.

—Lo de Corrientes con su Festival del Chamamé es un fenómeno, amplio, con tradición y modernidad, muy masivo.

—Sí. Es un fenómeno, que no es solo local. Llega para mostrar sus músicas litoraleñas grupos y músicos de todo el país, hasta de Ushuaia. También llega público de todo el país. El Festival del Chamamé fue abriendo sus criterios para hacerlo federal y es un gran acierto. Argentina es chamamecera. Esto va a influir en Cosquín. Ya lo estamos viendo en el Pre Cosquín. También lo vemos en los ballets.

Las cantantes

Bajo la dirección musical del reconocido pianista y arreglador Mariano Peressón y con la dirección de escenario de Marcelo Czombos, el concierto se desarrollará con canciones interpretadas a dos, tres, y cuatro voces. Acompañadas por Alejandro Della Rosa en guitarras y coros, Mateo Zanuttin en bajo, Joselo Lobo en percusión, y Emmanuel Gómez en acordeón. En danza se suman los reconocidos bailarines Sabrina Fantin y Juan Cruz Raffin.

Gicela Ribeiro

Nacida en Paso de los Libres, frontera con Brasil. Apasionada del arte y una de las máximas referentes jóvenes de la cultura correntina. Cantante, compositora y actriz. Hace varios años cautiva distintos escenarios de Argentina, Brasil, Francia, Estados Unidos y Japón. Gicela sigue atravesando fronteras alcanzando oportunidades históricas. Así se convirtió en la primera cantante de chamamé en comercializar en Brasil, fue la única mujer de este género en grabar en Radio France, en Europa Musique de Corrientes junto con los Hermanos Flores. Es productora, investigadora y guía de la serie documental: “El chamamé y sus mujeres”. Actualmente se encuentra grabando un disco en conjunto con la acordeonista Yuki Makita de Japón que será lanzado este año.

Ana Luz Blanco

Cantora Formoseña. A los 16 años fue galardonada a nivel nacional con el premio Pre Cosquín como Solista Vocal Femenino, siendo así la primera mujer formoseña en ganar esa distinción. Ese mismo año obtiene el premio Sol de Formosa a la Juventud, máximo reconocimiento de su provincia. En 2013 edita su primer material discográfico Sencillito y en ojotas, integrando el Dúo Ñanduti.

Natalia Pérez

De Helvecia Santa Fe, canta desde muy chica y en 1998, junto a su padre Mariano Pérez y a Norberto “Nene” Sequeira, conforma su primer grupo Natalia Pérez Grupo en el que interpretaban música de raíz folclórica. A partir de 2009 conforma distintas agrupaciones musicales, donde prevalece la música del Litoral. Desde 2014 a 2018 junto a Pancho Torres y Maximiliano Maglianese conforman el trío Cántaro. Desde comienzos del 2019 conforma el dúo Natalia Pérez-Pancho Torres, con quien actualmente presenta su propuesta de música popular latinoamericana y además se encuentra grabando su nuevo trabajo discográfico.

Patricia Gómez

Nació en Reconquista y lleva 35 años ininterrumpidos con la música. Fue ganadora del Pre Cosquín 1993 como solista vocal femenina. Ha participado en muchos escenarios nacionales e internacionales. Su espectáculo 35 años ha recorrido teatros importantes de su provincia. Además tiene editados seis discos. Su reciente álbum “Jaaukanigás, gente del agua” (Crystal Music) fue nominado a los Premios Gardel a la música 2019 como Mejor Álbum Artista Femenino de Folklore.