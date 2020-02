https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 01.02.2020 - Última actualización - 11:30

11:26

El ministro de Economía, se reunirá el miércoles con Kristalina Georgieva, para avanzar en la renegociación del préstamo de US$ 44.000 millones que ese organismo le otorgó al país.

Por la deuda argentina Guzmán mantendrá un encuentro con la directora del FMI en el Vaticano El ministro de Economía, se reunirá el miércoles con Kristalina Georgieva, para avanzar en la renegociación del préstamo de US$ 44.000 millones que ese organismo le otorgó al país.

El encuentro se enmarca en el seminario que realizará la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales (PACS) sobre "Nuevas Formas de Fraternidad Solidaria de Inclusión, Integración e Innovación", que congregará a economistas de todo el mundo en la Santa Sede, consignaron fuentes del Palacio de Hacienda.

Además, dijeron que está previsto que participen del encuentro economistas mundiales como el estadounidense Jeffrey Sachs; el premio Nobel Joseph Stiglitz (de quien Guzmán fue discípulo); Rob Johnson y el ex presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Enrique Iglesias, entre otros.

Además, esta reunión entre Guzmán y Georgieva se producirá cuatro días después del encuentro oficial entre el presidente Alberto Fernández y el Papa Francisco.

Este será el segundo encuentro formal entre el ministro de Economía argentino y las autoridades del FMI, luego de que el martes último dialogara en Nueva York con el jefe de la misión argentina, Luis Cubeddu, y la directora adjunta del Departamento para el Hemisferio Occidental, Julie Kozack.

"Vamos dando pasos, es parte de un proceso para resolver la crisis de forma integral. El encuentro fue muy productivo", dijo Guzmán al término de esa reunión a la prensa que lo aguardaba a la salida del Consulado argentino.

Tras el encuentro, el vocero principal del FMI, Gerry Rice coincidió con el ministro argentino y calificó como "muy productiva" la reunión que mantuvieron funcionarios del organismo, en el inicio de un diálogo que aseguró continuará en "las próximas semanas".

"El intercambio de hoy (por el martes) fue una oportunidad para continuar el diálogo en curso, escuchar del ministro los planes económicos de las autoridades argentinas e intercambiar visiones sobre el análisis de la sostenibilidad de la deuda", planteó el FMI a través de su vocero.

Economía acordó con el Fondo que entre el 12 y el 14 de febrero una misión del FMI auditará las cuentas públicas, en el marco de la renegociación de la deuda.

La semana pasada, el FMI no incluyó a la Argentina en su reporte económico mundial. El director del Departamento del Hemisferio Occidental, Alejandro Werner, precisó que el organismo actualizará en abril las proyecciones sobre el país, de manera de realizar un "pronóstico más certero", teniendo en cuenta que el Gobierno está en su etapa inicial.

En base a esto, el FMI mantuvo tal como estaban en octubre último las proyecciones del país, cuando estimó una caída de 1,3% del PIB para el 2020 y un repunte de 1,4% en 2021.

El ex presidente Mauricio Macri suscribió en junio del 2018 un primer acuerdo con el FMI por unos US$ 40.000 millones, pero ante los incumplimientos de su gobierno y la corrida cambiaria se decidió realizar un segundo entendimiento, esta vez por US$ 57.000 millones.

El FMI llegó a desembolsar unos US$ 44.000 millones desde el 2018 hasta agosto del año pasado, cuando detuvo el envío de fondos luego del resultado de las PASO.

Con información de Télam