Sábado 01.02.2020

Ya hay 12000 casos en China

Drones instruyen a las personas en China a usar máscaras al aire libre

Pueblos y ciudades en China han recurrido a aeronaves no tripuladas con altavoces para patrullar las calles para llamarle la atención a las personas que no usan máscaras en público en medio del brote de coronavirus, según los medios estatales chinos.

Pueblos y ciudades en China han recurrido a aeronaves no tripuladas con altavoces para patrullar las calles para llamarle la atención a las personas que no usan máscaras en público en medio del brote de coronavirus, según los medios estatales chinos.

Tanto Xinhua como Global Times han publicado videos de drones que advierten a varias personas en áreas rurales que deben usar máscaras en “estos tiempos”. Los drones fueron vistos 'regañando' a una anciana y persiguiendo a un niño por el camino. Los videos se han vuelto viral en redes sociales chinas y la iniciativa ha sido elogiada como una forma novedosa de crear conciencia sobre la enfermedad. Tenés que leer Cuarentena: Estados Unidos se declara en emergencia sanitaria por el coronavirus Global Times informó que los funcionarios locales han hecho campañas para lograr que las comunidades se queden en casa durante la epidemia y eviten las congregaciones de personas para así frenar y prevenir la propagación del coronavirus.