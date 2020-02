Gallardo fue tajante: "El campeonato no está resuelto"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 01.02.2020 - Última actualización - 16:56

16:55

El DT de River, único líder del torneo, habló de sus aspiraciones en la Superliga y aseguró que pondrá el mismo equipo para recibir mañana a Central Córdoba.

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, aseguró ayer en conferencia de prensa que en el nuevo torneo de la Superliga “el campeonato no está resuelto” dado que “cualquiera le gana a cualquiera”, tras lo cual confirmó que para el próximo partido repetirá los 11 nombres de su esquema y el sistema que le dio el triunfo ante Godoy Cruz.



“No tenemos que engañarnos tendremos partidos duros, no me gusta la opinión que ya somos campeones acá cualquiera le gana a cualquiera y en las definiciones no podes perder puntos y el campeonato no está resuelto, es una falta de respeto para los demás equipos decir que somos campeones”, aseveró.



También hablo del estado del campo de juego del Monumental y recalcó que “la cancha está mala, no quiero que la maquillen y si está mala es para todos. Siempre pasa a principio de año. Nos tenemos que hacer responsables, la gente que se encarga de eso me lo explicó y me dijeron que en un mes y medio estará bien, esperemos que eso pase”.



Sobre el próximo rival, Central Córdoba de Santiago del Estero, advirtió que “va a ser un partido duro, los enfrentamos y tuvimos el dominio, pero no será igual es un entrenador inteligente y con jugadores estimulados y van a intentar hacer un gran partido y nosotros tratando de ganar en nuestra casa”.

Por otro lado, el Muñeco opinó sobre la salida de su hijo Nahuel Gallardo que se irá a préstamo a Defensa y Justicia tras debutar en 2017, sumar solo 7 partidos en primera y despedirse ayer en el triunfo de la reserva por 5-1 frente al equipo santiagueño.



“A Nahuel le va a venir bien, es una desafío y ojalá pueda sumar minutos en un equipo donde hay buenas experiencias, con una idea y le servirá, está formado para que le vaya bien y eso lo pienso como padre”, respondió este mediodía.



Gallardo se negó a opinar sobre los rumores de Pablo Pérez a River y de la polémica de Mauricio Macri en la FIFA y prefirió hablar de sus jugadores, del esquema y de las figuras que tendrá en el banco de suplentes.



“Hemos encontrado en nuestro equipo un buen acople en no va a cambiar mucho en cuanto al estilo y calidad aún variando el sistema, no descarto que vayamos jugando mejor y también puedo cambiar no me ato a los sistemas por ahí está mejor Juanfer Quintero y debo ponerlo”, aseveró.



En cuanto a las figuras del banco, opinó: “Se juega por actualidad y ellos son los primeros en entender porque saben que es en beneficio del equipo, siguen siendo importante por eso renuevan contratos y los quiero tener son importante jueguen o no, el resto es decisión técnica”.



Al respecto recordó una anécdota: “El Chino Recova por ejemplo venía de jugar poco, los hinchas de Nacional no querían que vuelva y yo le dije que para jugar se lo iba a tener que ganar y entendió y jugaba media hora por partido y terminó siendo el más importante del equipo en ese torneo”.



En cuanto a los elogios de Javier Mascherano y la comparación con el Liverpool consideró: “El elogio es enorme por la comparación con el mejor equipo del momento, creo que se refería a la intensidad del juego y a la constancia en el tiempo y nos sostuvimos”.



Y, en cuanto a la lesión de Fernando Gago, se mostró compungido y señaló: “No se que le diría, le daría un abrazo fuerte por lo qué pasó, es un gran jugador qué pasó por situaciones muy tristes y me puse mal porque estaba viendo el partido, ojalá se reponga pronto”.



River que tiene 33 puntos y es líder de la tabla jugará con los siguientes 11 frente a Central Córdoba de Santiago del Estero: Franco Armani, Paulo Díaz, Robert Rojas y Lucas Martínez Quarta; Gonzalo Montiel, Enzo Pérez y Milton Casco; Ignacio Fernández y De La Cruz; Rafael Borré y Matías Suárez.



>>> En Pronunciamiento trabajan desde lo psicológico

El DT de Defensores de Pronunciamiento de Entre Ríos, Hernán Orcellet, advirtió que afrontará “un trabajo psicológico importante” en el plantel para no descuidar la campaña en el Federal A luego de enterarse del choque ante River Plate en los 32avos. de final de la Copa Argentina.

“Es inevitable pensar en River. Esta etapa me obliga a un trabajo psicológico importante, quizás más que el técnico táctico. De conseguirlo podré cambiar el título de entrenador por el de psicólogo”, manifestó Orcellet en diálogo con Agencia Télam.

Orcellet apunta a mejorar la campaña en el Federal A donde reúne 18 puntos, solo con seis de distancia sobre Gimnasia de Concepción del Uruguay que está último con 12.

“Es inevitable que uno trate de encauzar al plantel para el objetivo inmediato y más importante que es el torneo federal que nos dejó en las puertas del partido más trascendental de la historia”, apuntó Orcellet a Télam.

“Esperemos que el partido con River nos encuentre en el mejor momento. Hoy no lo estamos, más allá que llevamos una sola fecha de la segunda rueda; nos urge más pensar en el campeonato que en River”, agregó.

El entrenador entrerriano consideró al partido con River como “el más importante y trascendente en la historia del club” que se fundó en 1972 en el departamento de Pronunciamiento, a 35 kilómetros de Concepción del Uruguay.

Orcellet se enteró del cruce con el último campeón de la Copa Argentina al finalizar el entrenamiento. “Un allegado al club nos contó la noticia. Con calma, cada uno hizo un proceso de análisis lógico cuando algo te sorprende. Con el paso de las horas tomas conciencia de lo real y de la importancia que tiene este partido”, indicó a Télam.

“Ante la diferencia de poderío, un solo partido le da más chances al que menos tiene. Las diferencias de categoría están, no se puede negar, pero la posibilidad de enfrentarlo está y buscaremos lo mejor”, agregó el ex volante de Argentinos Juniors e Instituto de Córdoba.

Orcellet elogió a Marcelo Gallardo a quien le augura un “nivel de selección” para los próximos años y entendió que el compromiso ante River no significa su primer gran desafío como entrenador: “Es el de mayor repercusión y quizás sea de por vida, pero el más importante fue el ascenso del Federal B al A contra San Martín de Mendoza”.

Por último, Orcellet calificó a Defensores del Pronunciamiento como “un equipo que prioriza el orden y la intención de jugar”.

Defensores del Pronunciamiento se enfrentará a River Plate en los 32avos. de final de la Copa Argentina y hará su debut en la fase final.