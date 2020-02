https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El radical Naidenoff anticipó la postura favorable para el tratamiento del próximo miércoles.

La oposición votará favorablemente El Senado completa el trámite del proyecto sobre deuda El radical Naidenoff anticipó la postura favorable para el tratamiento del próximo miércoles.

El presidente del bloque de senadores de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, adelantó que esa fuerza política opositora va a acompañar nuevamente el proyecto de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa que se tratará el miércoles en la Cámara alta “para mandar una fuerte señal política de respaldo” en algo que tiene que ver “no con un gobierno, sino con el Estado argentino. Hay que actuar con mucha seriedad”, instó el senador nacional y agregó que “el respaldo político es importante. Fue crucial para la obtención de la negociación que con los holdouts se hicieron en el 2005, 2010 y cuando nos tocó a nosotros, en el 2016”.



El senador radical sostuvo que “existen negociaciones que, independientemente de las autonomías de las estados, deberían ser parte de una negociación y un acuerdo integral”. En ese contexto, Naidenoff ponderó la reunión de los referentes de los bloques de Juntos por el Cambio, los gobernadores radicales y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y el ministro de Interior, Eduardo Wado De Pedro, para trabajar de manera conjunta en una resolución que diera los parámetros para negociar las deudas provinciales.



El senador se refirió a la estrategia de la provincia de Buenos Aires, que comenzó el reperfilamiento de su deuda y sostuvo que “de alguna manera, con esa decisión la provincia de Buenos Aires nacionalizó la discusión que se tiene que dar, y que requiere de mucha prudencia, templanza e inteligencia. Hubiera sido mucho más prudente realizar una estrategia en conjunto entre el Gobierno nacional y las provincias”, remarcó



Sobre el futuro del ex presidente Mauricio Macri dentro de la alianza opositora, Naidenoff se mostró cauteloso a la hora de definir liderazgos y sostuvo que el ex mandatario “tendrá que definir en su momento en el marco de su propio partido, que es el PRO, su rol futuro. En el espacio conviven distintas fuerzas. Son expresiones que representan en una mesa horizontal esta idea de que lo colectivo debe ser mucho mas fuerte que una posición individual, y eso se refleja en una estrategia que debemos llevar adelante”, explicó el legislador



Sesión



El proyecto de Ley de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa será debatido en el Senado el miércoles 5 de febrero, desde las 10. Así lo indicó el decreto parlamentario 2 de 2020, que lleva la firma de la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala de Zamora. El proyecto de ley ya fue sancionado por la Cámara de Diputados el último miércoles por amplia mayoría.



Ex funcionario imputado



El fiscal federal Gerardo Pollicita imputó al ex secretario del Ministerio de la Producción Rodrigo Sbarra por lavado de dinero, al señalarlo como dueño de los 10 mil dólares encontrados días atrás en esa cartera. La decisión del fiscal fue a raíz de la declaración de una testigo, que dijo que el ex funcionario macrista le compró un terreno en Nordelta, que no fue señalado en su declaración jurada.



“Circunscríbase el objeto procesal a la maniobra mediante la cual el nombrado receptó una cantidad aún no individualizada de dinero cuya procedencia no fue justificada ni legalmente declarada parte de la cual puso en circulación en el mercado a través de la adquisición, y en el marco de una operación de compra venta celebrada con la firma Consultatio S.A. de un bien inmueble por el pago de la cantidad de dinero”, sostuvo Pollicita sobre Sbarra, quien por ahora aún no fue citado a indagatoria. La operación se realizó cuando Sbarra se desempeñaba como secretario de coordinación del ex Ministerio de Producción y Trabajo.