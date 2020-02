Sin margen para las sorpresas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 01.02.2020

18:44

La versión 2020 comenzó con una categoríca victoria de Gales sobre Italia y un ajustado éxito de Irlanda ante la meritoria Escocia. Hoy se miden Francia con Inglaterra.

Try de Josh Adams para Gales. Foto: Sixnationsrugby.com

Con la habitual repercusión que sustenta en el Viejo Continente su incomparable historia, este sábado se puso en marcha el Seis Naciones 2020, certamen que se extenderá hasta el sábado 14 de marzo, cuando se dispute la quinta y última jornada.



La más antigua de las competiciones del rugby universal tuvo un inicio sin sorpresas, ya que hubo una previsible y cómoda victoria galesa; además de un triunfo irlandés, sustentado en argumentos propios de su esencia.



En Cardiff



El primero de los encuentros culminó con un contundente triunfo de Gales ante Italia, por 42 a 0, resultado que refleja las notorias diferentes existentes entre ambos contendientes.



Con solidez, efectividad y cualidades propias de sus conocidos dotes técnicos, los Dragones Rojos impusieron claramente condiciones ante La Nazionale durante todo el desarrollo, consumando una performance en la cual no es sencillo encontrar puntos de reproche.



Más allá de haber jugado con un adversario de menor valía, fue un debut ideal del neozelandés Wayne Pivac, quien reemplaza en la función de head coach a su connacional Warren Gatland, quien dejó una estela indeleblemente positiva durante su prolongada gestión.



En Dublin



En el segundo partido de la jornada inaugural, Irlanda batió a Escocia por 19 a 12, luego de un trámite intenso y sumamente equilibrado, en el que la efectividad del ganador resultó clave para alcanzar un éxito que se esperaba podía ser menos dificultoso.



La etapa inicial tuvo a los escoceses prevaleciendo desde el punto de vista territorial, pero a los irlandeses cumpliendo una descollante actuación en los puntos de contacto, lo que resultaría determinante a lo largo de todo el desarrollo.



>> Posiciones: transcurrida parcialmente la primera fecha, el Seis Naciones 2020 es liderado por Gales, con 5 puntos; Irlanda suma 4; Esocia 1; mientras que Francia, Inglaterra e Italia cierran sin unidades.



Fue un auspicioso debut para Andy Farrell como head coach de su representativo nacional, que poseyó varias de las características que desde la sapiente conducción de su predecesor, el neozelandés Joe Schmidt, le permitieron erigirse en uno de los mejores seleccionados del mundo.



Irlanda fue paciente, efectivo y sólido ante un adversario que volvió a demostrar que está en un proceso de evolución, que no hace más que realzar el buen momento que disfrutan los mejores exponentes del rugby europeo.



Por último, vale destacar que la fecha inicial se completaba en el mediodía de este domingo (hora de nuestro país), con el match que en el Stade de France de Paris protagonizaban Francia con Inglaterra, con el referato del galés Nigel Owens.



>> Gales 42 - Italia 0

Escenario: Millennium Stadium.

Referee: el inglés Luke Pearce.

Asistentes: Matthew Carley (Ing.) y Mike Fraser (NZ).

TMO: James Leckie (AUS).

Gales: Wyn Jones (Rob Evans), Ken Owens (Ryan Elias) y Dillon Lewis (Leon Brown); Jake Ball (Cory Hill) y Alun Wyn Jones (capitán); Aaron Wainwright, Justin Tipuric y Taulupe Faletau (Ross Moriarty); Tomos Williams (Rhys Webb) y Dan Biggar (Jarrod Evans); Josh Adams, Hadleigh Parkes (Nick Tompkins), George North, Johnny McNicholl y Leigh Halfpenny. Head Coach: Wayne Pivac.

Italia: Andrea Lovotti (Danilo Fischetti), Luca Bigi (capitán, luego Federico Zani) y Giosue Zilocchi (Marco Riccioni); Alessandro Zanni (Marco Lazzaroni) y Niccolo Cannone (Dean Budd); Jake Polledri, Sebastian Negri (Giovanni Licata) y Abraham Steyn; Callum Braley (Guglielmo Palazzini) y Tommaso Allan; Mattia Bellini, Carlo Canna, Luca Morisi, Leonardo Sato (Jayden Hayward) y Matteo Minozzi. Head Coach: Franco Smith.

Primer tiempo: 4, 11 y 16, penales de Biggar; 18 y 30, tries de Adams, el segundo elevado a goal por Biggar.

Segundo tiempo: 19, try de Tompkins y goal de Biggar; 37, try de North y goal de Halfpenny; 40, try de Adams y goal de Halfpenny.



>> Irlanda 19 - Escocia 12

Escenario: Aviva Stadium.

Referee: el francés Mathieu Raynal.

Asistentes: Pascal Gaüzere (FRA) y Federico Anselmi (ARG).

TMO: Glenn Newman (NZ).

Irlanda: Cian Healy (Andrew Porter), Rob Herring (Ronan Kelleher) y Tadhg Furlong (Dave Kilcoyne); Iain Henderson (Devin Toner) y James Ryan; CJ Stander, Josh van der Flier y Caelan Doris; Conor Murray (John Cooney) y Jonathan Sexton (capitán, luego Ross Byrne); Jacob Stockdale, Bundee Aki, Garry Ringrose (Robbie Henshaw), Andrew Conway y Jordan Larmour. Head Coach: Andy Farrell.

Escocia: Rory Sutherland, Fraser Brown (Stuart McInally) y Zander Fagerson (Allan Dell); Scott Cummings y Jonny Gray; Jamie Ritchie, Hamish Watson y Nick Haining (Rory Hutchinson); Ali Price (George Horne) y Adam Hastings; Blair Kinghorn, Sam Johnson, Huw Jones (Chris Harris), Sean Maitland y Stuart Hogg (capitán). Head Coach: Gregor Towsend.

Primer tiempo: 4 y 15, penales de Hastings; 9, try y goal de Sexton; 34, penal de Sexton.

Segundo tiempo: 4, 16 y 32, penales de Sexton; 11 y 25, penales de Hastings.