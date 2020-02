La hija de "El Chapo" Guzmán se casó en la catedral de Culiacán

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La hija del narcotraficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán se casó con otro descendiente de un imperio de drogas en una lujosa ceremonia celebrada en la catedral de la capital del estado de Sinaloa, Culiacán, informaron los medios mexicanos, en una nueva exhibición de la prominencia de su familia.

Alejandrina Gisselle Guzmán se casó con Edgar Cazares, sobrino de Blanca Margarita Cazares, informó el sábado el periódico mexicano Reforma, en el corazón del poderoso Cartel de Sinaloa de México. La boda tuvo lugar el 25 de enero, dijo Reforma. Fotografías y videos, incluyendo actuaciones de una popular banda mexicana y cantantes, fuegos artificiales y cinta amarilla alrededor de la catedral, fueron compartidos en las redes sociales.

Una fuente de la diócesis católica romana de Culiacán confirmó que la boda tuvo lugar, pero se negó a dar detalles. La pareja no pudo ser contactada para hacer comentarios, pero los ciudadanos de Culiacán que viven y trabajan cerca de la catedral dijeron a Reuters el sábado que habían notado una boda extravagante, aunque no sabían quién era la pareja. "La iglesia es para todos", dijo Sofía, quien se negó a dar su apellido. "Pero la iglesia no debería dar privilegios a nadie". Otros estuvieron de acuerdo. "Con dinero, puedes cerrar cualquier edificio aquí", agregó Francisca. "Es injusto."

Blanca Margarita Cazares fue sancionada por el Tesoro de los Estados Unidos en 2007 por su "sofisticado aparato de lavado de dinero" y sus vínculos con Ismael "El Mayo" Zambada García y Víctor Emilio Cazares del Cartel de Sinaloa, aunque no se pudieron determinar cargos contra la pareja. En tanto, el Cartel de Sinaloa ha mantenido un firme control sobre el tráfico de drogas, incluso mientras "El Chapo" está cumpliendo cadena perpetua en prisión en los Estados Unidos; el negocio ha ido sin cesar bajo el liderazgo de sus hijos y sus asociados.

Cientos de miembros del Cártel de Sinaloa fuertemente armados, con armas encendidas, tomaron como rehenes la ciudad moderna de aproximadamente un millón de personas después de que su hijo Ovidio fuera detenido. En cuestión de horas, fue puesto en libertad. Mientras tanto, su hija ha estado capitalizando su legado con el lanzamiento de la marca "El Chapo 701" el año pasado. En enero, diversificó la línea de negocios de la marca de moda a bebidas con el lanzamiento de una cerveza "El Chapo". La marca obtuvo su nombre de cuando Forbes nombró a su padre como la 701 persona más rica del mundo en 2009, estimando su patrimonio neto en $ 1 mil millones.