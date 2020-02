Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Patente extraviada

JOSÉ FURLANO

“Entre el 10 y el 15 de enero se me ha extraviado la patente del auto. Quisiera saber si alguien la encontró. El dominio es AD129RE. Agradecería me notificaran si alguien la encontró comunicándose al 469-7052. ¡Desde ya muchas gracias!”.

Respuesta de ASSA

AGUAS SANTAFESINAS

“Buen día. Respecto del reclamo publicado en la edición del miércoles 29 de enero referido al hundimiento de una boca de tormenta redonda en calzada sobre Av. French al 1500 y 1600 cabe reiterar que la misma corresponde a un desagüe pluvial no a instalaciones a cargo de Assa. Muchas gracias”.

Correos que no funcionan

VIVIANA FARIOLI

“Cuando perdemos documentación, luego de hacer los nuevos DNI y tarjeta de débito, empieza otra pesadilla para quienes vivimos en Sauce Viejo: ni OCA ni Andreani los llevan a domicilio, por lo cual, habiendo cobrado esas empresas para ello, es uno el que tiene que retirarlos. No sé cómo se puede confiar documentación tan importante a estos irresponsables, siendo que tenemos correo estatal”.

Todos los días se aprende algo nuevo

ALFREDO SALOMÓN

“Con respecto al mensaje con el título ‘Formas correctas’, en Lectores del domingo 26/1, en que yo decía que en vez de decir señora vicepresidenta, había que decir señora vicepresidente, porque el cargo es de vicepresidente, y ponía unos ejemplos; y la redacción me contestó que ‘en la Real Academia Española consta que existe el femenino y masculino de tal vocablo (es decir vicepresidenta y vicepresidente, respectivamente). Por su parte Fundéu (Fundación del Español Urgente) indica que vicepresidenta es el femenino adecuado’. Quiero agradecerles la corrección, porque todos los días tenemos la oportunidad de aprender algo nuevo. Les agradezco que lo hayan corregido; yo también lo aprendí. Muchas gracias”.

Recolección de residuos

ENRIQUETA GONZÁLEZ

“El otro día vi a una pareja que vino y depositó aquí, en Pje. Larramendi, un paquete con basura. Entonces, hablé con ellos y me dijeron que como viven en Pje. Bustamante, que queda entre Pje. Larramendi y Domingo Silva, es una sola cuadra, el recolector de residuos recoge nada más que de un lado de la calle, del otro no. Entonces, Urbafe les dijo que tienen que traer sus residuos aquí, para que la Municipalidad, cuando pueda los recoja. Yo no creo ese cuento y tampoco pienso que pueda ser así, y quisiera que ustedes averiguaran. Traté de hablar a Urbafe, pero no me contesta nadie; por eso me dirijo a ustedes”.

Burocracia que enferma

BLAS GÓMEZ

“Soy un jubilado de más de 80 años. El lunes 27 fui al Pami por un remedio que no me autorizaban. Cuando me presenté por primera vez hace 10 días, el empleado que me atendió, en el primer piso, me pidió que regresara en 7 días hábiles. Fui el lunes 27 y otra vez me dijeron: vuelva dentro de 10 días; 10 días hábiles son 15 días en total. Así pasa el tiempo y yo ya hace 15 días que estoy sin el remedio. Las respectivas autoridades ¿no tienen conocimiento de esto que está pasando? Con la tecnología que hay hoy, todo debería ser más ágil”.

Patentes adulteradas

EVARISTO ACEVEDO

“Al intendente Jatón: estoy harto. ¡¿Hasta cuándo su gestión va a seguir permitiendo la circulación de motos y motonetas con patente adulterada?! He recibido la patente de mi vehículo y es impresionante el aumento que ha tenido, ¿para qué?, ¿para mantener a quiénes? cuando permiten lo que acabo de manifestar. Los veo circular haciendo lo que quieren, hasta pasan los semáforos en rojo. Digo, ¿los inspectores municipales no ven en los estacionamientos de motos este tipo de patentes? La gestión anterior hacía, y con mucho éxito, controles de los motovehículos y los secuestraba. ¿Por qué no hace lo mismo Jatón? Los que pagamos impuestos estamos hartos, de pagar tasas y contribuciones, sellado, etc. ¿para qué?”.

Que se hagan responsables

RODOLFO

“Quiero hacer referencia a los jugadores de Colón y por extensión de todos los jugadores en general. Yo pienso que AFA debería sacar una especie de disposición o ley, o algo por el estilo, por medio de la cual el equipo que descienda no pueda vender jugadores; que no se pueden ir los jugadores que hicieron descender a ese equipo. Porque si no es fácil: descienden, los señores se van, dejan un club hecho pedazos, cobran todos sus sueldos, a nadie se le quedó debiendo nada, entonces, perjudican a un club...; porque a ellos se les ocurre que el técnico no les gusta, que no quieren ganar ese partido, o que quieren más premios para poder ganar; y si no les dan todo lo que ellos pretenden, hacen descender al club, haciéndole un perjuicio enorme. Por eso creo que la AFA debería hacer algo: equipo que desciende, equipo que sigue jugando un año más en la ‘B’, a ver si puede ascender. Así vamos a ver qué equipo quiere descender... Si no es fácil. Todos hacen lo mismo, lo hicieron con Colón, con Unión... Terminan, desciende el equipo, cada jugador se va a su casa, o a otro club, y el club en el que jugaba queda mal parado. ¡No puede ser! Tendría que haber una sanción para los jugadores también, porque ellos se creen que son la figurita del álbum y no es así. Ellos cobran un sueldo. Pero ¿qué pasa?, vienen los cabecillas y dicen: ‘Vamos a pedir tanto, a pedir más premios; por esto vamos a pedir tal cosa, por lo otro, tal otra... ¿No lo dan?, ah, bueno, lo mandamos al descenso, total después nosotros nos vamos a otros clubes y no hay problemas...’. No señores: si sucede esto, la AFA debería sancionar al club y exigir que juegue un año más con los mismos jugadores hasta que lo lleven a Primera. Entonces veremos lo que pasa...”.