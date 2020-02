https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Llegan cartas Los angustiantes créditos UVA

Por Edith Bock

Por medio de este espacio, quiero dirigirme al defensor del Pueblo y a los nuevos legisladores de la provincia, que asumieron recientemente y supongo, con muchas inquietudes y sobre todo con ganas de estar al servicio del ciudadano, que para esto último los hemos votado.

Concretamente, quisiera saber qué acciones están realizando ante las autoridades nacionales correspondientes, para frenar este “infierno” que son los créditos hipotecarios UVA.

Dije “acciones concretas” y no la promesa de ocuparse del tema y formar comisiones de trabajo que nunca arriban a nada. Porque mientras tanto, siguen asfixiándonos con las cuotas, y además a los que hemos sido arbitrariamente excluidos de este tope de 140.000 UVAS, literalmente nos están ahorcando, ya que no sólo no nos congelaron las cuotas y el capital se nos aumentó dramáticamente y mes a mes es “una caja de Pandora”, sino que además, toda noticia respecto a estos créditos no nos abarca. Es como si esta franja de deudores a nadie le importara o no existiéramos.



Lo que en un momento fue la inmensa alegría de poder tener la casa propia, se ha transformado en una terrible angustia que crece día a día. Y no estoy exagerando. Creímos en el gobierno anterior, en las promesas de una economía bajo control y en todas las ilusiones que nos vendían a diario, incentivándonos a tomar dichos créditos. Además, creímos ingenuamente que nuestro país volvería a esas épocas en que nuestros padres y abuelos obtuvieron “su anhelada casa” con un crédito hipotecario y con esa ilusión entusiasmamos a otros a hacer lo mismo. ¡Fatal error! Nos estafaron... y van...

Tengo entendido que la Vivienda Única Familiar está protegida por las leyes, pero hasta ahora no escucho a nadie invocar esto.

Hago un llamado a todos los deudores hipotecarios a movilizarnos de cualquier manera. En una palabra: ¡hagamos lío!



¿Tendremos que agruparnos y cortar la Av. 9 de Julio en Buenos Aires y llamar a todos los medios de comunicación para que alguien nos escuche?