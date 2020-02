https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 02.02.2020 - Última actualización - 15:38

15:31

Superliga Argentina de Fútbol - Fecha 18 Colón recibe a Banfield con la necesidad de sumar

Llegó el esperado momento de la vuelta de Colón al Cementerio de los Elefantes, en el primer partido del 2020. Y también se dará el retorno de Diego Mario Francisco Osella, un entrenador que seguramente cruzará ovacionado los metros que separan la manga del banco de relevos. En un domingo recontra caluroso en Santa Fe, Colón a las 19.40 recibe al siempre duro Banfield del “Emperador” Julio César Falcioni.

Por cuestiones más que obvias —0 de 9 en las últimas tres fechas de la Superliga—, el Sabalero está obligado a ganar ante su gente. La idea táctica del entrenador es plantar un 4-4-2 bien ofensivo, donde ante la reiterada ausencia de Christian Bernardi (tobillo) y con el ahora lesionado Mauro Da Luz, será Tomás Chancalay el abre-latas por el sector derecho. Y arriba, ahora sí, dos puntas para lastimar al “Taladro”: el “Pulga” Luis Miguel Rodríguez y el delantero cafetero Wilson Morelo.

Las necesidades de Colón se potenciaron desde el mismo momento que perdió sobre la hora con Central Córdoba en Santiago del Estero y ante la sumatoria de los rivales: Aldosivi pescó 7 de 9, Gimnasia con Maradona 2 de 6 y Patronato de Paraná 1 de 3.

Para poder tener “a mano”, el entrenador Diego Osella decidió concentrar a 21 futbolistas —3 se quedarán afuera de todo y no irán ni al banco— , incluso a los flamantes refuerzos que fueron presentados esta misma semana por la dirigencia sabalera.

Un dato que no deja de sorprender y alarmar es la reiterada ausencia de Rodrigo Aliendro del banco de relevos. El jugador, pateando penales, se lesionó el día 8 de noviembre del año pasado, antes de la Final Única de la Copa Sudamericana contra Independiente del Valle de Ecuador en la Nueva Olla de Asunción del Paraguay.

Desde ese mismo momento, no se lo vio. Nunca el club informó de una lesión “grave” (tipo rotura) del ex Atlético Tucumán, un jugador por el cual Colón invirtió un millón de dólares en su momento. Cuando parecía que podría ser tenido en cuenta para hoy, se volvió a quedar afuera. En el Mundo Colón trascendió que, en la última práctica antes que Osella diera la lista, el volante comentó que “todavía me duele un poco al patear”.