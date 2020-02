https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Según estimación de Came

En enero cayeron ventas minoristas en un 3,5 %

Las ventas minoristas de las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) cayeron 3,5% en enero frente a igual mes del año pasado, según un informe elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Según la entidad, el consumo en este período “se vio favorecido por los ingresos adicionales que se inyectaron en la economía, donde según una encuesta online elaborada por CAME, entre 2.493 individuos, el 34,4% lo destinó o destinará a consumo corriente”.

Del total de ventas, la modalidad online creció 1,8% anual y en locales físicos descendió 4,1%. “Solo un 28,8% de los comercios relevados percibe que el clima de consumo mejoró, pero hay un 86,1% que espera que las ventas mejoren en los próximos tres meses”, precisó la CAME. Los datos surgen de la medición en base a 1.100 comercios de todo el país relevados entre el miércoles 29 de enero y el sábado 1 de febrero por un equipo de 27 encuestadores localizados en todas las capitales del país, incluido el Gran Buenos Aires y la Capital Federal.

En el caso del comercio electrónico, crecieron 6 de los 12 sectores relevados en la comparación anual y uno se mantuvo sin cambio, mientras que en la venta física, cayeron todos los rubros medidos. En el primer mes del año, las menores bajas en la comparación anual ocurrieron en Alimentos y Bebidas (-2,5%), Muebles, decoración y textiles para el hogar (-0,4%), e Indumentaria (-2,7%). Las bajas más fuertes en el mismo período de comparación (enero 2020 - enero 2019), se dieron en Bijouterie, relojerías y joyerías (-9,5%) y Ferreterías, materiales eléctricos y para la construcción (-8,4%). “Como dato positivo, las expectativas de los empresarios tuvieron una leve mejora, y el 86,1% espera que en los próximos tres meses las ventas se mantengan en los niveles actuales (49,6%) o suban (39,5%). Solo un 13,9% de las empresas consultadas considera que pueden seguir cayendo”, sostuvo la CAME. Según la encuesta, en enero los comercios recibieron la mercadería de sus proveedores con un aumento promedio de 12,4% en el caso de los productos importados y de 10,2% en los nacionales. Los mayores incrementos se dieron en Indumentaria, con una suba mensual de 16,2% en el caso de los productos importados y 14,8% en los nacionales. Alta ocupación hotelera en enero La Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA) consideró que durante enero la ocupación hotelera fue ‘positiva‘ dado que en algunos puntos alcanzó el 99 por ciento. Entre los destinos con mayor número de turistas se encontraron La Cumbrecita, Villa General Belgrano, Calamuchita, la Costa atlántica bonaerense, Villa La Angostura, El Calafate en la Patagonia; Gualeguaychú y Colón. “En la provincia de Buenos Aires, durante la segunda quincena de enero, Villa Gesell tuvo una ocupación del 85% de la oferta, que se suma al 90% durante la primera”, precisó. Por su parte, Mar de las Pampas registró durante todo el mes “casi plena ocupación, con 99% promedio”. En Mar del Plata, consignaron un 85% de ocupación y “del 17 al 26 de enero el promedio en los hoteles asociados con la filial fue del 95% con muchos establecimientos al 100% los fines de semana”. Subrayó que las reservas para los primeros diez días de febrero son del 75%‘, mientras en Pinamar durante la primera quincena fue del 82% con picos del 91%; y en la segunda promedió el 96%, con máximos de 99%. En Miramar, el sector cerró enero con un 88% de ocupación; y hay reservas para febrero del 66%. En Necochea fue alcanzado entre el 75% y el 80% en enero; mientras para este mes se espera un 40% para los primeros diez días.

Con respecto a Mar de Ajó, el informe señaló que hubo un 70% de ocupación en enero y se estima ese nivel para el segundo mes del año. Además, “tanto San Bernardo como La Lucila del Mar, consignan 80% en enero y proyectan misma cifra en febrero”. En Tandil, la ocupación hotelera durante enero llegó al 73% de la oferta con reservas del 51% para febrero, al tiempo que en San Martín de los Andes y Neuquén, tuvieron una ocupación del 83% en enero con proyecciones del 66 en febrero. El sondeo subrayó que Villa la angostura informó que la cifra se ubicó en 88% durante enero y en Bariloche alcanzó 77%. Por otro lado, en La Cumbrecita y Villa Yacanto alcanzaron “casi plena ocupación durante la segunda quincena de enero, con 98%” y en Villa General Belgrano y Los Reartes, llegó a 97%. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

