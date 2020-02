Matt Hungo y la Hot Band en vivo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Matt Hungo y la Hot Band tocará en vivo este sábado a las 19, dentro del ciclo que se desarrolla durante el verano en el Parador SantaKite (Almirante Brown 6800). Podrá disfrutarse con entrada libre y gratuita, dentro de la programación de Verano Capital, preparada por el Municipio para disfrutar de la temporada con actividades culturales, artísticas, recreativas y culturales.

La Hot Band es una experiencia del guitarrista y productor Cristian “Matt Hungo” Deicas (Astro Bonzo, La Cruda), junto a músicos de blues, funk y soul de la ciudad de Santa Fe y alrededores. El sonido se basa en versiones de la música funk clásica, con artistas como James Brown, Stevie Wonder, Kool and the Gang, Chic, entre otros; y de la nueva escena, con Bruno Mars, Daft Punk, Mark Ronson y Amy Winehouse; más algunas ‘jams‘ sobre viejos blues. El repertorio seleccionado genera un show intenso y danzante donde el público termina haciéndose protagonista.

La Hot Band celebra 5 años presentandose en festivales, teatros, fiestas y boliches de la zona Litoral (Santa Fe, Entre Ríos) con gran aceptación y sumando seguidores.

La banda está integrada por Laura Kretschmen y Diego Arenales en voces, Alex Russell-White en bajo, Ricardo Ramirez en batería y “Matt Hungo” Deicas en guitarra y dirección musical.