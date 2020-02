https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El gabinete provincial Quién es Erika María del Luján Gonnet

Es la más joven entre los integrantes del gabinete de Omar Perotti, superando, apenas, por una semana a Roberto Sukerman. Oriunda de Granadero Baigorria dice orgullosa que nació en el Hospital Eva Perón de esa ciudad aledaña a Rosario. Estudió en la Facultad de Medicina de la UNR pero desde muy joven se sumó a los equipos de trabajo en la municipalidad donde reside. Desde 2003 hasta 2011 pasó por diferentes tareas acompañando a los intendentes. En 2011 llegó a la Cámara de Diputados y presidió la Comisión de Asuntos Comunales y Municipales donde tejió un fuerte lazo con presidentes comunales e intendentes. Eran tiempos del gobierno del socialista Antonio Bonfatti donde el justicialismo tenía la mayoría en la Cámara Baja. En los últimos años asesoró a la comuna de Ibarlucea y al diputado Alejandro Ramos en el Congreso de la Nación.



En pareja desde hace muchos años, es madre de un adolescente de 18 años que sufre y llora por Rosario Central. Sin inclinaciones futbolísticas admite que la pasión de su hijo le hace inclinar su corazón aunque también le tira la simpatía riverplatense de su padre.



Su hobby es caminar y ahora, cuando el tiempo se lo permite, aprovecha hacerlo en la costanera santafesina. Su despacho está muy cerca del paseo, pero también le gusta dedicar el poco tiempo libre a la familia y los afectos.



Su conocimiento de políticas comunales y municipales perfiló la tarea al frente de Ambiente de trabajar junto a intendentes y presidentes comunales en la temática. Una de sus máximas preocupaciones es lograr erradicar los basureros a cielo abierto que todavía son numerosos en la provincia. “El planteo de temas ambientales debe ir con mucha seriedad porque el tema preocupa, la gente está mucho más comprometida que antes y tenemos que llevar las herramientas nuevas a municipios y comunas para tratar de solucionar el tema. No veo falta de voluntad, es una gran preocupación que tienen intendentes y presidentes comunales” le dijo recientemente a El Litoral.



Gonnet también aclaró que “el gobernador nos manda a trabajar al territorio con las autoridades y con las entidades que estén dispuestas a colaborar. Sabemos que hay muchas entidades y organizaciones que toman el tema ambiental y lo trabajan muy bien y hay que sumarlos. Hay una generación que tiene un compromiso mucho mayor que nosotros y que el Estado”.



Sabe que su cartera trabaja muy junto a otras como Producción “no para competir, sino para complementarnos” aclara. Lo mismo con Asuntos Hídricos donde la coordinación debe llegar a otras provincias que comparten cursos de agua con Santa Fe.



“Estamos en una provincia productiva, no quiere decir que esté permitido cualquier cosa. Hay cosas a discutir, pero debemos salir de decir que estamos de un lado o de otro, debemos buscar respaldo científico. Esta provincia está enriquecida de recurso científico con respaldo de universidades, el Conicet, gente preparada. No creo que el tema deba ser llevado a ámbitos de discusión que nos lleve a la grieta que no nos conduce a ningún lugar. Nuestro ministerio debe trabajar en preservar la salud de la gente y nuestros recursos naturales con una ley que se elabora en un ámbito que no es el Ejecutivo” señaló a la hora de responder sobre el uso de agroquímicos.