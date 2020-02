https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 03.02.2020 - Última actualización - 13:41

13:40

En Barrio Roma Audaz golpe en la Portobelo

En la madrugada del lunes cuatro delincuentes fuertemente armados concretaron un audaz golpe en la heladería Portobelo, de calle San José al 2800, esto es, en el corazón de barrio Roma.



Florencio Silva (57) es el titular del negocio en cuestión, quien en diálogo con El Litoral narró los pormenores del atraco



“Todo ocurrió aproximadamente a la 1,30. Yo salía de mi negocio y cuando estoy por subir a mi auto siento un vehículo que arranca y sale a toda velocidad desde atrás de una camioneta. El coche en cuestión era un Ford Focus del que descendieron cuatro tipos, todos armados y a cara descubierta”.



“Uno de ellos vino directamente hacia mí y me pegó un ‘culatazo’ en la cabeza. Así fue como me sustrajo un maletín donde llevaba dinero, una chequera y demás valores. También me llevaron una notebook. Después de eso los tipos se subieron al Focus y fugaron a contramano por calle Santiago de Chile”.



Más adelante el comerciante relató que “por efecto del golpe caí al suelo y quedé mareado. Por suerte los empleados de la heladería, que también se estaban yendo, alcanzaron a ver el forcejeo y entonces dieron la vuelta y me auxiliaron. Al rato llegó una ambulancia que me asistió en el lugar, aunque no quise ser trasladado. Después mi hijo me acercó hasta un sanatorio privado donde me revisaron y estoy bien”.



Para cerrar Silva opinó que “uno toma las precauciones del caso pero la sensación es que nada alcanza. Estos tipos se manejan con una impunidad total. Ya he sufrido un montón de robos en otros locales, pero éste fue el más violento”, reflexionó.