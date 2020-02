Cómo será la superproducción que Amazon prepara sobre Maradona

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Rodada en cuatro países diferentes y en escenarios emblemáticos como la Bombonera porteña o el estadio Azteca mexicano, con un elenco de grandes figuras y una ambientación de época que abarca más de cuatro décadas de la vida del Diego, "Maradona: Sueño bendito" es la gran apuesta de Amazon por conquistar el mercado latino de las series en 2020.

Diego Armando Maradona es quizás el máximo héroe que ha dado el deporte más popular del planeta, pero su leyenda desborda con amplitud el límite de sus hazañas deportivas.

Su perfil eminentemente plebeyo, su irreverencia, sus frases eternas, sus caídas al abismo y milagrosas resurrecciones, sus escándalos, su magnetismo tanto con las clases populares como con los dueños del poder y su capacidad de despertar amores irrefrenables y odios fervorosos, lo erigen en un personaje ideal para explotar en la era de las series de alta calidad.

"Diego es mucho más que un jugador de fútbol", afirmó Alejandro Aimetta, el cordobés que tiene la responsabilidad de llevar a la pequeña pantalla esta coproducción entre el gigante del streaming Amazon y la mexicana BTF Media, que se verá en 2020 pero aún sin fecha de estreno.

Radicado en México hace algunos años, el "showrunner" y director de varios de los diez episodios de una hora que compondrán la primera temporada de "Sueño bendito" conversó con unos pocos medios europeos y latinoamericanos invitados a presenciar uno de los herméticos rodajes que se llevaron a cabo el año pasado en Buenos Aires.

"Lo que lo diferencia de cualquier otro jugador es que es cercano, tiene el origen que tuvimos muchos y eso lo hace propio", explicó Aimetta sobre lo que a su juicio atrae de Maradona, pese a que a menudo no sea héroe sino villano: "No deja de representarnos, tanto en lo bueno como, a veces, en lo malo".

"Es imposible no quererlo, más allá de que se puede no estar de acuerdo con él y que a lo largo de su vida fueron muchos los conflictos que tuvo", añadió.

Detalles de la serie

Alejandro Aimetta, director de la serie. Foto: Internet y Redes

La vida y leyenda del "10" fue retratada en documentales como los filmes de Emir Kusturica ("Maradona por Kusturica", 2008) o de Asif Kapadia ("Diego Maradona", 2019) o la serie de Netflix "Maradona en Sinaloa" (2019), que mostraba la intimidad de su experiencia como director técnico del equipo mexicano de esa ciudad.

Incluso el crack actuó de sí mismo en la olvidable película de ficción "El día que Maradona conoció a Gardel" (Rodolfo Pagliere, 1996), pero hasta ahora su historia nunca había sido objeto de una serie guionada.

"Sueño bendito" será la primera, además de la punta de lanza con la que Amazon dará definitivo impulso a su producción en español para el mercado internacional.

"No le escapamos a ningún tema", prometió Aimetta, en relación al tono "honesto" que afirma que tendrá la serie para conquistar al público: "Diego es una persona valiente, un personaje 'con huevos', y por consiguiente no podíamos dejar de contar la historia desde ese mismo lugar".

Escrita por Guillermo Salmerón y Silvina Olschansky ("El Marginal"), la serie contó con el visto bueno del propio Maradona, quien mantuvo varias conversaciones con Aimetta antes de que la producción entrara en grabaciones.

"Lejos de lo que todo el mundo piensa, Diego no nos limitó, no hubo cosas que no nos deja contar. No hubo advertencias de ningún tipo; está más interesado en lo que sí se puede contar, en lo que quiere que se sepa", explicó el cordobés.

El reparto

El reparto estará encabezado por tres Diegos: Nicolás Goldschmidt como el de los humildes inicios en Argentinos Juniors, Nazareno Casero en su etapa más gloriosa en Napoli y la Selección, y Juan Palomino en su tormentosa etapa madura, que incluirá hitos como el partido homenaje que tuvo en la Bombonera en 2001 y la dirección técnica de la Selección en Sudáfrica 2010.

"Pero poder profundizar también implica involucrar un contexto y un montón de personajes que están mal llamados 'secundarios'. No es solamente la historia de Diego, sino la historia de un hijo, de un esposo, de un padre, de un amigo, de un hermano", señaló Aimetta sobre el resto del reparto.

Reconocidos actores y actrices, también argentinos, encarnarán a toda la nómina de familiares, amigos y enemigos casi tan famosos como el hoy entrenador de Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Mercedes Morán y Rita Cortese (Doña Tota), Pepe Monje y Claudio Rissi (Don Diego), Laura Esquivel y Julieta Cardinali (Claudia Villafañe), Leonardo Sbaraglia (Guillermo Coppola), Peter Lanzani (Jorge Cyterszpiller), Marcelo Mazzarello (Carlos Bilardo), Darío Grandinetti (César Menotti) o Nicolás Furtado (Daniel Passarella), son algunos de ellos.

Para darle mayor valor de producción, "Sueño bendito" recorrió los escenarios reales en los que se forjó el personaje.

El rodaje se llevó a cabo en Argentina, España, Italia y México; no sólo en los significativos estadios en los que deslumbró con su talento, sino incluso en las casas en las que vivió, entre ellas sus viviendas en Paternal y Villa Devoto, en la Ciudad de Buenos Aires.

Tampoco se escatimó a la hora de dar cuenta frente a cámara de la magia que el genio desparramó en las canchas.

De acuerdo con Aimetta, el Diego jugador se compuso a partir de "distintas técnicas": "Desde los actores jugando al fútbol después de muchísimo entrenamiento, con coreografías muy complejas, dobles, animación por computadora. También material documental. Usamos todas las técnicas habidas y por haber".

Con información de Télam.