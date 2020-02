Brad Pitt bromeó sobre el Brexit y el Megxit frente a los duques de Cambridge

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Pese a su ausencia, Brad Pitt cedió a Margot Robbie la responsabilidad de hacer una broma sobre el príncipe Harry en los BAFTA 2020.

Brad Pitt volvió a confirmar que el rol de payaso en esta temporada de premios le ha tocado a él. El actor de Ad Astra se ayudó este domingo de Margot Robbie para dejar una gran broma sobre el príncipe Harry en los premios BAFTA. "Brad no ha podido estar aquí esta noche por obligaciones familiares, así que me ha pedido leer esta respuesta por él", comenzó Robbie al salir al escenario a recoger el galardón de Pitt al Mejor Actor Secundario por Once Upon A Time In... Hollywood, la película de Quentin Tarantino en la que compartieron reparto.

Robbie siguió después leyendo el discurso de Pitt con una primera referencia a la reciente salida de Reino Unido de la Unión Europea: "Eh, Reino Unido, he escuchado que acabáis de quedaros solteros. ¡Bienvenidos al club!". Después de leer una serie de agradecimientos, incluida a la Academia Británica de Artes del Cine y la Televisión, Robbie se despidió con un último chiste de Pitt sobre la salida de Meghan Markle y el príncipe Harry de la corona británica —y el hecho de que puede que vayan a pasar tiempo viviendo tanto en Canadá como en California. Según Robbie, Pitt quería llamar a su galardón 'Harry' porque estaba muy emocionado de poder llevárselo de vuelta a los Estados Unidos con él. La platea del Royal Albert Hall de Londres respondió al chiste con carcajadas, incluidas las de unos príncipe Guillermo y Kate Middleton presentes.

Pitt es gran favorito para ganar el Oscar en la misma categoría, normalmente el primer galardón que se entrega en la noche de los premios de la Academia de Hollywood. Teniendo en cuenta su historial reciente, cabe esperar un buen chiste del actor para alegrar a los espectadores el primer tramo de la noche.