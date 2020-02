Super Bowl: Shakira y J-Lo lograron que nadie hable de fútbol americano

Los Kansas City Chiefs no ganaban el campeonato desde 1970. Pero en el Super Bowl de Miami rompieron esa maldición al vencer por 31-20 a los San Francisco 49ers. Sin embargo, en el mundo no se habla de otra cosa que del entretiempo.

El juego pasó a segundo plano y la presentación de J-Lo y "la esposa de Piqué" - como titularon algunos medios generando gran polémica - enloqueció a los 130 millones de televidentes (el evento se retransmite en más de 170 países) de la 54° final emitida por FOX y los usuarios de redes sociales, por lo que los auspiciantes que habían invertido un promedio de 5.6 millones de dólares en comerciales de 30 segundos de duración están de parabienes.

Muchas personas se refirieron al excelente estado físico de ambas, porque Jennifer López tiene 50 años y Shakira 43.

Pero además todos notaron el claro mensaje político de ambas. En el caso de J-Lo, acompañada por su hija Emme, de once años (también hija de Mark Anthony), intentó sensibilizar sobre la problemática de los niños inmigrantes, representados como “enjaulados”. Shakira, en tanto, en medio del conflicto de Estados Unidos con Irán y la recientemente rechazada propuesta de paz de Donald Trump para Palestina, rindió tributo a sus raíces árabes, con una “zagruta”, una ululación que muchos malinterpretaron como una burla.

Y, por supuesto, memes. Muchos memes…

