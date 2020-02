https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 03.02.2020

El equipo de Osella mejoró algo con respecto a lo hecho en Santiago del Estero, pero sigue equivocándose y cuando lo hace no lo perdonan. Fue la quinta derrota consecutiva en la Superliga y crece la preocupación.

Es una lástima que no lastime

“El fulbo es pa’ los vivos”, decía el paraguayo Adolfino Cañete cuando llegó a Colón en 1993, y vaya si lo sufrió el talentoso mediocampista en aquel campeonato del viejo Nacional B.

Y paradójicamente, tanto el “paragua” como todo el equipo rojinegro, lo lamentó muchísimo en aquella definición por el ansiado ascenso a la Primera División. En el Chateau Carreras de Córdoba, Colón (presidido ya por José Vignatti) jugaba un encuentro definitorio frente a Banfield.

Y el equipo dirigido por Jorge Ginarte tuvo la gran posibilidad de lograr el ascenso durante los 90 minutos, no sólo porque jugó mejor que su rival, sino que justamente Cañete marró un penal y los palos salvaron al “Taladro” en dos oportunidades.

La historia “final” de aquella histórica “final” es archiconocida por todo hincha rojinegro que se precie de tal, pero no está de más recordar que tras el 0-0 se ejecutaron tiros desde el punto penal, y ahí ganó Banfield 5-4, después de que Colón haya marrado cinco remates.

Anoche Colón y Banfield volvieron a enfrentarse, con realidades distintas para ambos con respecto a esa final, aunque con presentes parecidos en esta temporada, luchando por sumar puntos para no caer a una división menor, la que tanto el sabalero como el “Taladro” ya han sufrido y bastante.

Por eso era un partido fundamental para los dos. No obstante, el más complicado sin dudas es Colón, lo dicen sus números pero sobre todo sus rendimientos, tan pobres como preocupantes, en una etapa nueva con Diego Osella como técnico, y con seis jugadores que se sumaron al plantel para revertir una situación que se viene generando desde hace mucho.

Pero esa situación no cambia, o mejor dicho, cambia sí, pero para peor. ¿Que se mejoró tomando como referencia el partido anterior en Santiago del Estero?, sí, es verdad, pero jugar bien sólo 15 minutos no alcanza. Fue el primer cuarto de hora del encuentro y nada más, después de eso, más de lo mismo.

Bastó que Falcioni aprovechara el minuto que tuvieron los jugadores para refrescarse promediando la etapa inicial para que Colón desaparezca. Ya no presionó como lo estaba haciendo, ya no se los buscó a Vigo y Delgado por las bandas, ya comenzaron a tirarse los pelotazos a dividir, y lógicamente ya empezaron a escucharse las reprobaciones del público, que no solamente está cansado de no ver fútbol en el campo de juego, sino de sufrir diversas cuestiones de “organización” cada vez que concurre al Brigadier.

En la segunda parte, Colón trató de tomar las riendas del partido nuevamente, pero sin ideas, con un mediocampo sin gravitación y con sus delanteros desconectados entre ellos y con el resto del equipo. Osella buscó darle más agresividad con las entradas de Esparza y Brian Fernández, pero no encontró la solución.

Para colmo, a los 32 minutos, cuando el “Pulga” Rodríguez tuvo la chance de poner en acción su “varita mágica” y asistir a Fernández con un pase que parecía sencillo, Lollo lo cortó y ahí comenzó la contra de Banfield, que tomó a la defensa rojinegra totalmente desbalanceada, y Dátolo que hizo bien lo que el “Pulga” no: le metió un pase perfecto a Lenis que entró por derecha y sacó un potente remate que le venció la mano derecha a Burián y la pelota entró antes del esfuerzo de Vigo por sacarla.

Ahí se terminó el partido para Colón. Tampoco alcanzó el ingreso de Lucas Viatri. Demasiado premio para Banfield, pero “el fulbo es pa’ los vivos”, decía Cañete, y tenía razón. Colón no lastima, y es una lástima.



Magdalena y otra reunión

La Agrupación Colón Campeón con Ricardo Magdalena a la cabeza, convoca a una nueva reunión informativa que se llevará a cabo este miércoles a las 21, abierta para todos los colonistas, en San Martín 3045.

Ya desde hace un tiempo, este grupo político se viene preparando para el proceso eleccionario que se vivirá este año en la institución. Los otros referentes políticos del club, Luis Hilbert y Gustavo Abraham, fueron convocados por el presidente José Vignatti y ambos están desarrollando tareas en el club. En el caso de Hilbert, llevando adelante el reclamo por la supuesta mala inclusión de Pinos en la final del año pasado ante Independiente del Valle (en la cancha estuvo el abogado Javier Freyre, de Técnico Universitario) y Abraham, con la gestión actual por el tema Brian Galván (reclamo de Colón ante la MLS señalando que el jugador le pertenece y que debe negociarse con el club por más que en junio venza el contrato).

En el caso de Magdalena, más allá de que tuvo algunas charlas con Vignatti, no se lo convocó de igual manera, aunque en la sindicatura está Ricardo Luciani, integrante de la citada Agrupación.



BAJO LA LUPA

Burián (5): en el gol de Banfield quizás haya tenido algo de responsabilidad, aunque el remate de Lenis fue muy potente, y por eso venció su mano derecha antes de ingresar al arco.



Vigo (7): la figura de Colón. Tuvo un partido muy correcto desde lo defensivo, pero además aportó mucho cada vez que cruzó la mitad de la cancha.



Olivera (5): no pudo llegar al cierre en la definición del gol de Lenis; antes y después de esa jugada, no tuvo demasiados problemas.



García (5): en el gol visitante tal vez se haya apurado a “atorar” a Dátolo dejando mucho espacio a su espalda. Se nota que falta “conocimiento” entre los zagueros centrales.



Delgado (6): buen partido del ex Defensa y Justicia. Clausuró su lateral con mucho oficio; ofensivamente no fue lo bastante incisivo como Vigo por la otra banda.



Zuqui (4): pareció no haber estado en su plenitud física y luego Osella señaló que había tenido un problema el día anterior y por eso llegó con lo justo, eso se notó.



Lértora (5): lució algo mejor que en otras oportunidades, hasta físicamente. Cortó varios avances de Banfield y fue importante a la hora de realizar relevos.



Estigarribia (4): no jugó de la manera en que lo hace casi siempre. Quizás el hecho de jugar como volante interno lo perjudique un poco.



Chancalay (4): apenas un remate a los 8 minutos de juego que se fue por arriba del travesaño y el aporte físico para correr mucho pero sin ideas, por eso terminó al borde del calambre.



Rodríguez (4): nada que ver con el jugador/goleador que sabemos que es. Para colmo de un mal pase de él a Brian Fernández nació la contra que culminó en el gol.



Morelo (4): a favor del delantero colombiano, siempre se lo buscó con pelotazos, por lo que dado su físico, es muy complicado ganar en la pelea con los zagueros rivales.



Esparza (4): ingresó por Zuqui para jugar 35 minutos por la banda izquierda y casi sin entrar en contacto con la pelota. Se nota que todavía le falta confianza.