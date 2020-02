https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 03.02.2020 - Última actualización - 17:18

17:10

El director técnico sunchalense comenzó la pretemporada con el equipo y dio su punto de vista sobre varios temas.

Temporada 2020 Diego Riboldi en Regatas Coronda El director técnico sunchalense comenzó la pretemporada con el equipo y dio su punto de vista sobre varios temas.

Regatas Coronda lo venía intentando en los últimos años. Por distintos motivos, su ascenso a la A1 quedaba postergado. Pero en la edición 2019 del Torneo Oficial se le dio, de la mano de Nicolás Fernándes Chamusco en la dirección técnica.

El entrenador decidió tomar otros desafíos y recaló en Banco Provincial. Entonces, comenzó la búsqueda de un director técnico en un mercado flaco. Luego de varias charlas, los remeros sellaron el vínculo con el sunchalense Diego Riboldi, de dilatada trayectoria en elencos del país y el exterior.

El hombre surgido en Libertad charló con Marca Personal y reconoció que “me reconforta poder llegar a un club como Regatas Coronda, que viene de hacer historia. Por eso vamos a trabajar para zafar del descenso como primer meta y queremos ser protagonistas. Queremos apuntar con todo al Oficial y también a trabajar en la formación de los chicos”.

Riboldi además de ser el orientador en primera, brindará bloques de fundamentación a las divisiones menores (NdR: este sábado fue el primer contacto con las canteras). Cuando debió opinar de su último encuentro con dirigentes y jugadores, no dudó en afirmar que “sinceramente tengo palabras de agradecimiento por el trato que me dieron desde mi llegada a la ciudad. No solamente nos pusimos de acuerdo en pautas con los dirigentes, sino también con los jugadores del plantel”.

Al momento de proyectar el trabajo a ejecutar, detalló que “el lunes iniciaremos la pretemporada. Teo Bianchi será el coordinador de las formativas. Y con el correr de la temporada, a la espera del Oficial, nuestra idea es poder sumar un par de refuerzos. Buscaremos un par de internos y un perimetral”.

En la parte final tiró algunas pautas que ya charló con sus futuros pupilos. Al respecto, acotó que “comparto la filosofía de Nico (Fernándes), con quien tuve la posibilidad de dialogar y me dio una radiografía del plantel. Buscaremos ser un equipo intenso y duro atrás. A partir de eso, buscar las variantes para herir al rival en la ofensiva”.

Femenino en Gimnasia



Era una idea que rondaba en la cabeza de dirigentes y entrenadores de Gimnasia y Esgrima. De hecho la inauguración de una nueva cancha empezó a descomprimir horarios y pensar en poder plasmar más acciones.

Con Gustavo Eggel como coordinador general del básquet de Gimnasia, los de 4 de Enero y Juan de Garay comenzarán a competir con la rama femenina en la temporada 2020.

Y para encabezar el proyecto con las chicas metieron un fichaje de lujo: Helga Spies. La esperancina, de vasta trayectoria y con un reciente paso por Boca de Nelson, será la entrenadora.

En principio comenzarán a trabajar de manera mixta hasta categoría U13; después se conformará un grupo con chicas de categorías U15 y U17; pero asimismo con un grupo de estudiantes, jóvenes que pueden llegar a la ciudad desde otros puntos, también la idea es presentar un equipo en Primera División.

Las formativas masculinas iniciarán este lunes sus pretemporadas (venían trabajando muchos chicos en fundamentos). Y la semana entrante los más pequeños. En breve se darán a conocer más detalles en cuanto a días y horarios para las chicas, pero indudablemente con “Nigu” a la cabeza, Gimnasia quiere pisar fuerte en el Femenino.

Más allá de los elencos del interior, con este panorama el Femenino ahora tendrá seis equipos que competirán de manera oficial: Alma Juniors, Almagro, Unión Santo Tomé, Santa Rosa más los recientemente incorporados, Gimnasia y República del Oeste.

Provincial U17: trabaja la preselección santafesina



El primer Interasociaciones de 2020 será en Ceres (primer fin de semana de abril) en categoría U17, y a pesar de que la mayoría de los clubes locales está iniciando su pretemporada, la preselección de la Asociación Santafesina dejó atrás su segundo entrenamiento.

El grupo trabajó en el Ezequiel Cerati, a las órdenes de Fernando Ciprian, Marcos Chechele, Guillermo Castrodeza, Mariano Espinosa y el profesor Lucio Maldonado.

De la lista original por distintos motivos no participaron del segundo entrenamiento: Ignacio Marchetti, Francisco Belletti, Ignacio Beltramino y Bautista Rodríguez. Este último lesionado en Europa.

Asimismo, el cuerpo técnico decidió incorporar a Tobías Flores (Unión), Juan Bourquín (República del Oeste) y Facundo Chamorro (Argentino de San Carlos).

El próximo fin de semana los jugadores trabajarán sábado y domingo, en horario y canchas a designar en breve.