Llegará el miércoles el nuevo barco de la Armada que controlará la Zona Económica Exclusiva

El Proyecto de Recuperación de la Capacidad de Patrullado Naval Marítimo de la Armada sumará el miércoles al patrullero oceánico “Hipólito Bouchard”, el primero de cuatro barcos similares adquirido en Francia.



La embarcación arribará el miércoles a las 15 a la dársena norte del puerto de la ciudad de Buenos Aires, en una ceremonia encabezada por el ministro de Defensa, Agustín Rossi.



Asistirán, además, al acto de recepción del patrullero oceánico el jefe de la Armada, almirante José Luis Villán; miembros de las comisiones de Defensa del Congreso Nacional, autoridades civiles y militares e invitados especiales.



El patrullero oceánico será la primera incorporación de un total de cuatro buques similares adquiridos a la empresa francesa Naval Group.



La compra de las naves tiene el objetivo de mejorar la vigilancia y control marítimo con medios navales de superficie en el área oceánica de interés, cuya extensión es de 1.159.063 kilómetros cuadrados en la Zona Económica Exclusiva Argentina.

ARA Bouchard, the former #FrenchNavy L'Adroit, now the first Gowind offshore patrol vessel for the #ArgentineNavy! Photo via hufden | https://t.co/3HQpwTQKWO pic.twitter.com/twqXQESM3a