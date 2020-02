https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Entretelones de la política provincial Justo el 31

Filtrado. En mayo se realizarán las elecciones internas en el Partido Justicialista. Perotti y Olivera tendrán un rol importante en la mesa de decisiones.

En días más se confirmará que las elecciones internas en el Partido Justicialista se realizarán el 31 de mayo venidero. La fecha más un cronograma tentativo de los plazos previos fue acordado en la mesa ejecutiva provincial y consultada entre los principales referentes de la fuerza que hoy es oficialismo en la provincia. El presidente partidario, Ricardo Olivera, fue a Casa de Gobierno esta semana a informarle al gobernador Omar Perotti sobre los avatares internos de los que no quiere estar ajeno al mandatario.

Olivera terminará su mandato en junio próximo después de una tarea ardua al inicio donde los empleados no cobrarán los sueldos y tiempo y forma y le habían cortado hasta la línea telefónica por falta de pago. El ahora diputado debió realizar una serie de trámites para reabrir la sede, juntar fondos entre legisladores y autoridades municipales y comunales de ese signo político y hacer planes de pagos con AFIP para salvar la situación en la que se encontraba el PJ. Al lado de Olivera indicaron que ahora la situación es diferente debido a que los casi 300 funcionarios designados por la gestión de Perotti pasarán a aportar parte del sueldo, algo que no sucedía desde los finales del gobierno de Jorge Obeid.

En cuanto a la conducción futura, se sabe que el propio Perotti tendrá opinión y de peso sobre esa mesa y al lado del gobernador se recordó el vital papel que tuvo Olivera a la hora de unificar posturas políticas para encarar las diferentes elecciones.