https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 04.02.2020 - Última actualización - 12:43

10:53

Expresó que se entrenará durante la tarde Brian Fernández denunció un robo: "Me apuntaron con un arma"

La noticia del día en Colón es que Brian Fernández no concurrió al entrenamiento de este martes por la mañana, en la vuelta al trabajo del plantel y, por lo que pudo averiguar El Litoral, es posible que se lo haya comunicado a algún dirigente, pero cuando llegó el momento de iniciar el entrenamiento, los responsables directos de la parte futbolística (Osella y Ferraro) no habrían estado al tanto de la situación.

Después de una semana, la anterior, en la que el jugador participó de todas las prácticas y hasta realizó un trabajo de puesta a punto en lo físico para tratar de recuperar la semana sin entrenar (antes del primer encuentro del año, ante Central Córdoba), la novedad es que otra vez incurre en el incumplimiento de sus deberes profesionales y, en apariencia, con dudas respecto de si avisó y dio motivos de esa ausencia.

Teniendo en cuenta los antecedentes, la situación es preocupante y de tornarse costumbre no va a colaborar en nada para él mismo, para Osella que es el que debe decidir si tiene que jugar o no y cuánto tiempo es lo que conviene, y para sus propios compañeros.

En concreto, el plantel se entrenó este martes sin Brian Fernández. “Esto va a ser así, día a día”, señalan algunos. Algo que no es normal, que no es común y que motiva preocupación.

Luego, en declaraciones formuladas a un programa deportivo de Buenos Aires (Sportia), apuntó a los hinchas de Unión: “Me robaron un Rolex, me tiraron dos ladrillos en la camioneta... Eran hinchas de Unión que me preguntaron si yo mandaba en Santa Fe”.

“Me apuntaron con una pistola”

Brian Fernández hizo declaraciones este martes al programa Sportia de TyC Sports y dijo que “me robaron un Rolex y me tiraron dos ladrillos en la camioneta”, apuntando luego a los hinchas de Unión.

Estas fueron las frases de la entrevista:

* “Me molesta que diga que no me presenté. Me cuesta jugar en Santa Fe. Los hinchas de Unión me viven grabando para que yo salte”.

* “A la tarde me presento en Colón”.

* “La situación familiar es difícil de solucionar”.

* “Duele lo qué pasa con mi padre. No lo esperaba”.

* “Fue en barrio El Pozo. Me robaron un Rolex y me tiraron dos ladrillos en la camioneta”.

* “Me apuntaron con una pistola en la cabeza”.

* “Esto fue hoy a la mañana antes del entrenamiento”.

* “Eran hinchas de Unión, que me preguntaron si yo mandaba en Santa Fe”.

No hay denuncia

Al menos hasta el momento, no se había radicado denuncia alguna por esto que Brian Fernández señaló públicamente y que en teoría le ocurrió cuando se dirigía a la práctica sabalera.

Como aconteció hace diez días cuando se dio a conocer la noticia de que “estaba desaparecido” y el propio Fernández salió a desmentirla, tampoco en aquella ocasión hubo alguna denuncia policial. En ese caso, se había señalado, también erróneamente, que los familiares habían denunciado por el paradero del jugador.

Ahora es el propio Brian Fernández que salió a declarar esto, pero al menos hasta ahora, no había ninguna denuncia.