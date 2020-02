Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Años duros fueron otros

Luis Benítez

“He leído en el Filtrado de El Litoral del 26/1, una supuesta declaración del senador Orfilio Marcón, en la que señala que siendo intendente, le tocó ‘convivir 16 años durísimos con gobiernos justicialistas y fueron duros, durísimos’. Yo le quiero recordar al senador que tengo 75 años y que recién pude votar a mi partido peronista a los 30 años, mientras los radicales gobernaban, se jubilaban, se llenaba de ñoquis el Estado, con todos los regímenes fraudulentos, fusiladores, bombeadores, anticonstitucionales y antiobreros de la historia argentina. Con la Junta Consultiva, el Plan Conintes, el acta del proceso del ’76, etc., etc. ¡Por favor, no estamos todos muertos, no todos somos ignorantes, senador!”.

Visitas en el Cullen

Hortencia

“Al director del hospital Cullen: ¡lo que sucede en la puerta del Hospital no puede seguir más! Hay gente que se desmaya por el terrible calor que hace en la calle. No puede ser que dejen esperando a la visita, a los familiares en la calle. Esto antes no se hacía. ¡Por favor, deje que la gente entre para hacer la visita a sus parientes internados! Hoy, los hacen esperar en la puerta en medio de terrible calor”.

Accidentes

Mónica Franco

“Agradezco a las autoridades que han asfaltado e iluminado y también construido cloacas, desde calle Larrea hasta el nuevo Bv. French. Pero, dispusieron calles de doble mano y todas las semanas tenemos accidentes de tránsito. Pueden corroborarlo en la seccional 8a. de policía. Le pido al director de Tránsito que por favor revea esto, sobre la dirección, el sentido de las calles”.

Cine Apolo

Luis Gervasoni

“Quiero hacer referencia al mensaje del señor Alfredo Salomón, sobre la ubicación del cine Apolo. Este cine estaba en calle Obispo Gelabert, entre San Lorenzo y Saavedra (ahora hay una venta de autos allí). Al lado, había una gran parrillada que se llamó El Potro, y enfrente del Apolo estaba el taller de carpintería de la escuela Beleno donde yo asistía a aprender ese oficio”.





Ejercicio de ciudadanía

María Cristina Pepe

“Hablo como ciudadana atenta y activa, que se rebela contra ciertas medidas que se están tomando en la provincia. Le hablo al gobierno actual, sobre las medidas que está tomando respecto de la docencia y todos los empleados estatales. Me dirijo al gobierno, a la oposición, a los políticos en general y a los gremios que correspondan, en el caso nuestro, soy jubilada docente de Amsafe. Le hacemos saber al señor Perotti que no puede jugar con nuestros haberes, con cronogramas extendidos; que no puede jugar con la cláusula gatillo, que costó mucho tenerla, ni con el 82 % móvil, ni con la Caja, ni con el Banco, para hacer nuevas negociaciones y pasarlo a otro empresario, a otras manos, por fuera de lo que corresponde y de espaldas a la ciudadanía. Este gobierno se supone que subió por el voto de la gente, para hacer cosas por la gente. De manera que los ciudadanos estamos absolutamente atentos, para salir y decirle al señor gobernador y a todos los que están gobernando la Provincia, la Municipalidad, que así no va a andar la cosa. Estamos tratando de parar medidas, porque si está pidiendo emergencia económica y sin emergencia económica hace todo lo que hace, ¡imagínense lo que puede hacer con la emergencia económica en la mano! A ver: tratamos de que este gobierno sea distinto del anterior. Entonces ¿en qué va a ser distinto?, ¿qué va a hacer por la gente realmente? Hasta ahora no lo hemos visto gobernar al señor Perotti. No sabemos qué planes tiene, cuáles son las personas que están en los distintos niveles jerárquicos, porque se han tomado un mes de apagón administrativo. Los ciudadanos vamos a ejercer la ciudadanía. Siempre lo hemos hecho y si en algún momento nos hemos callado, en el gobierno anterior, porque no conocíamos demasiado a la gente, no nos vamos a seguir callando. Fue un error callarse antes; un error callarse ahora. Con esto no estoy haciendo un pedido con violencia de ningún tipo, sino un pedido pacífico, como corresponde a un ciudadano que vota, y que no se va a su casa a dormir, sino a controlar, acompañar y a seguir todo lo que el gobierno está haciendo. Porque si no, nos convertimos en un pueblo que no es democrático, que no es republicano, ni nada. Por favor, a la ciudadanía, a los gremios, a los políticos y por supuesto, al gobierno: atención”.