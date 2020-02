https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 04.02.2020 - Última actualización - 11:29

11:27

El intendente firmó este martes el convenio con Provincia, que lo habilita a gestionar una suma extraordinaria en Nación para congelar el boleto por 120 días. A eso está abocado el secretario de Transporte, Lucas Crivelli. Aún así, el viernes podría haber paro. Rosario ya firmó y recibirá el triple de subsidios que el año pasado.

¿Llegan más subsidios? Horas decisivas para el transporte en la ciudad El intendente firmó este martes el convenio con Provincia, que lo habilita a gestionar una suma extraordinaria en Nación para congelar el boleto por 120 días. A eso está abocado el secretario de Transporte, Lucas Crivelli. Aún así, el viernes podría haber paro. Rosario ya firmó y recibirá el triple de subsidios que el año pasado. El intendente firmó este martes el convenio con Provincia, que lo habilita a gestionar una suma extraordinaria en Nación para congelar el boleto por 120 días. A eso está abocado el secretario de Transporte, Lucas Crivelli. Aún así, el viernes podría haber paro. Rosario ya firmó y recibirá el triple de subsidios que el año pasado.

El secretario de Transporte de la Municipalidad, Lucas Crivelli, viajó a Buenos Aires este martes para gestionar una suma extraordinaria con el ministro nacional, Mario Meoni, que permita congelar el boleto de colectivos por 120 días. Juntos, buscaban una solución a la compleja situación en la que está la capital provincial, que por ahora recibirá un 12 % menos de los subsidios que llegaban el año pasado. Antes, a primera hora de la mañana, el intendente Emilio Jatón se reunió con el secretario provincial, Osvaldo Miatello y firmó el convenio marco que dio pie para iniciar las gestiones con Nación.

El problema para la capital provincial se originó a raíz del cambio en la política de distribución de subsidios que decidió implementar el gobierno nacional. La gestión de Cambiemos distribuyó el año pasado $ 6.500 millones en base a dos resoluciones: por la 1085, $ 5.000 millones en ciudades de todo el país que no incorporaron el sistema Sube, y por la 1086 $ 1.500 a las que sí lo utilizan para atender algunos desequilibrios económicos que se daban: esa compensación se destinaba directamente a los pasajeros con atributos sociales, no al financiamiento de las empresas. Este último concepto fue ahora eliminado, y reemplazado por una suma de $ 14.700 por conductor, por mes; y $ 20 por litro de combustible para todos los servicios del país que, en el caso de las localidades que no tienen Sube, se suman a lo que reciben por la Res. 1085. Es por eso que Santa Fe es perjudicada con una pérdida de un 12 % de ingresos respecto a lo que recibía el año pasado, y una proyección de la inflación estimada en un 3% para enero.

¿Conflicto en puerta?



Empresarios y sindicalistas miran expectantes las gestiones. El jueves es el último día hábil que tienen las empresas para pagar los salarios a los choferes, con un 17 % de aumento. Por más que se logre un acuerdo con Nación, todos saben que es casi imposible que llegue el dinero de los subsidios y la UTA ya se prepara para iniciar medidas de fuerza por tiempo indeterminado. ¿Podrá el municipio pedir más paciencia al sector? “Si el gremio toma esa actitud, va a estar parado el transporte por tiempo indeterminado y nosotros no tenemos ningún recurso para afrontar el pago de sueldos del mes, ni aumentos”, dijo un empresario del transporte.

Rosario, el triple



En tanto, la ciudad de Rosario firmó este lunes el convenio con Nación y recibirá más de 105 millones de pesos, el triple de lo que llegó a las arcas municipales el año pasado. En situaciones parecidas, con variación en los montos pero siempre beneficioso, están el resto de las localidades de la provincia.