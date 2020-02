https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 04.02.2020 - Última actualización - 12:19

12:17

Fue en el marco de la discusión referida al proyecto de ley de “necesidad pública”. En el encuentro no estuvieron Perotti, Lifschitz ni Galassi.

Sin Perotti y sin Lifschitz El socialismo con números propios se reúne con el Gobierno Fue en el marco de la discusión referida al proyecto de ley de "necesidad pública". En el encuentro no estuvieron Perotti, Lifschitz ni Galassi.

El diputado nacional y presidente del Partido Socialista, Enrique Estévez, encabezó la delegación de dirigentes de esa fuerza política que -este martes 4 de febrero- tomó contacto directo con los ministros de gobierno, Esteban Borgonovo; de Economía, Walter Agosto; y de Gestión Pública, Rubén Michlig.



El debate entre el oficialismo y la oposición (que domina la Cámara de Diputados de la Provincia) está centrado en un proyecto de Ley de Necesidad Pública, que el gobernador Omar Perotti considera una herramienta fundamental para los meses que restan.



Dos ausencias fuertes se registraron en la Casa Gris: no formó parte del encuentro el titular del Poder Ejecutivo Provincial y tampoco el diputado provincial Rubén Galassi. Ya se sabía que el presidente de esa Cámara, el ex gobernador Miguel Lifschitz, no estaría en el cónclave.



De entre los presentes, se destacan el ex ministro de Gobierno de la gestión anterior, Pablo Farías, hoy presidente del interbloque de diputados del Frente Progresista Cívico y Social, y su par Joaquín Blanco, jefe de la bancada del PS, así como la ex ministra de Educación Claudia Balagué. Lo mismo el intendente de San José del Rincón, Silvio González y la concejala Laura Mondino, de la ciudad de Santa Fe.



Estévez -en un breve contacto con la prensa antes de ingresar al despacho del ministro Borgonovo- se mostró abierto al diálogo, subrayó que la actitud de la oposición es la misma desde que se produjo el triunfo del justicialismo la provincia, y expreso que el socialismo siempre está dispuesto a buscar los consensos necesarios.



Este lunes 3, tras la primera reunión del radicalismo con el gobernador perotti y los ministros mencionados, quedó claro que serían resignadas las facultades extraordinarias que contenían, el proyecto del gobierno, que náufrago en diciembre de 2019. La oposición resumió en la palabra superpoderes esas facultades especiales.



Por otra parte en conferencia de prensa Borgonovo dijo que habrá más de una ley y que las normas a elevar a la Legislatura irán “por etapas”.



Aseguró que primero se buscará la aprobación de “lo más urgente”. Y al igual que el presidente de la Unión Cívica Radical, el ex vicegobernador, Carlos Fascendini, explicó que no se han fijado plazos para la construcción del consenso y los acuerdos políticos.