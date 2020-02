https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 04.02.2020 - Última actualización - 12:43

12:40

El jugador denunció el hecho en un medio de comunicación No hay denuncia policial por el robo a Brian Fernández

La policía de Santa Fe emitió un comunicado, luego de que el jugador de Colón Brian Fernández haya expresado en un canal de Buenos Aires que fue víctima de un robo en barrio El Pozo.

En el comunicado, se expresa que no hay "registros o comisiones" del suceso y se dispone que "se realice un acta de procedimiento y se soliciten registros fílmicos si los hubiere". Finalmente, se comentá que "se elevó el hecho a la Unidad Operativa de la Agencia de Investigación Criminal (ex PDI)".

Declaraciones de Brian Fernández

* “Me molesta que se diga que no me presenté. Me cuesta jugar en Santa Fe. Los hinchas de Unión me viven grabando para que yo salte”.

* “A la tarde me presento en Colón”.

* “La situación familiar es difícil de solucionar”.

* “Duele lo qué pasa con mi padre. No lo esperaba”.

* “Fue en barrio El Pozo. Me robaron un Rolex y me tiraron dos ladrillos en la camioneta”.

* “Me apuntaron con una pistola en la cabeza”.

* “Esto fue hoy a la mañana antes del entrenamiento”.

* “Eran hinchas de Unión, que me preguntaron si yo mandaba en Santa Fe”.