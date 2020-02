https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Denunció en un medio que fue víctima de un violento robo Fiscalía actuará de oficio para investigar lo denunciado por Brian Fernández

El jugador de Colón, Brian Fernández protagoniza este martes una nueva situación extra futbolística. Lo primero que se conoció es que el jugador no se presentó a entrenar con el resto de sus compañeros a la práctica que encabezaba Diego Osella.

Minutos más tarde, el Fernández brindó una entrevista con un canal de televisión de Buenos Aires y contó por qué no asistió a la práctica. “Fue en barrio El Pozo. Me robaron un Rolex y me tiraron dos ladrillos en la camioneta”, dijo y agregó: “me apuntaron con una pistola”.

Con el correr de la mañana, la propia policía santafesina dio a conocer que no hubo denuncia oficial sobre este violento episodio que tuvo como víctima al jugador de Colón.

Entonces, pasado el mediodía desde el Ministerio Público de la Acusación se decidió tomar intervención en el caso. Por lo que pudo averiguar El Litoral, las primeras investigaciones serán encabezadas por los Fiscales de Flagrancia Sebastián Szeifert y Arturo Haidar.

Entre las primeras diligencias investigativas, se tomaría declaración al propio Fernández, a testigos de lo ocurrido y de ser necesario se analizarían registros fílmicos de cámaras de seguridad.