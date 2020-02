Un artista alemán hackeó el servicio de Google Maps y se volvió viral

Las redes explotaron de comentarios de usuarios que compartieron sus impresiones luego de ver un video de menos de dos minutos de duración en el que el artista relata exclusivamente con imágenes cómo ha burlado el sistema de detección de atascos de Google Maps, informó hoy la agencia Efe.

Los datos de esta aplicación se obtienen usualmente de sus propios usuarios: en modo activo, los navegadores no solo reciben información del servidor, sino que también transmiten datos sobre la ubicación y la velocidad de movimiento.

Si la aplicación es utilizada por muchos conductores, la aplicación recibe una imagen bastante precisa de la velocidad de los automóviles en toda la ciudad.

Esto, por un lado, permite a los conductores evitar atascos, pero al mismo tiempo también es peligroso, ya que los datos pueden ser manipulados.

Los servicios grandes, como Google Maps, utilizan algoritmos de filtrado de datos y, por ejemplo, cortan los datos de los peatones: como mostró Weckert, estos algoritmos aún pueden ser engañados, y de una manera bastante simple que no requiere las habilidades de un programador.

Muchos comentaristas bajo el posteo del artista dudaron de la realidad del experimento, aunque uno de ellos que trabaja en el equipo de desarrollo de Google Maps dijo que, dado su conocimiento de cómo funciona el servicio, el experimento parecía plausible.

La fórmula del artista para hackear la aplicación resultó más ingeniosa que técnicamente compleja dado que solo se aprovecha de que este servicio de Google pinta de rojo las calles en las que detecta que los móviles conectados -que le dan permiso para usar sus datos de geolocalización- se mueven despacio.

De tal forma que, cuando el artista se paseó por calles secundarias de Berlín tirando de un carrito con 99 teléfonos móviles de segunda mano conectados a internet, Google Maps entendió que había un fuerte embotellamiento en esas vías.

Detalles de la acción artística

La acción artística fue más allá de la curiosidad, porque cuando la aplicación genera rutas para ayudar a sus usuarios a llegar a un destino tiene en cuenta los atascos y los esquiva, formulando alternativas incluso en tiempo real. Así que la iniciativa de Weckert afectó a los servicios que prestó Google Maps durante su performance.

"Transportando 99 teléfonos inteligentes en un carrito para generar tráfico virtual en Google Maps. Con esta acción es posible convertir una calle en roja, lo que tiene un impacto en el mundo físico, desviando vehículos a otra ruta", explicó el artista alemán en la red social Twitter.

99 smartphones are transported in a handcart to generate virtual traffic jam in Google Maps. Through this activity, it is possible to turn a green street red which has an impact in the physical world by navigating cars on another route! #googlemapshacks https://t.co/3gixMxopE6 pic.twitter.com/6KcMm1XgAF