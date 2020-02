Shannen Doherty vuelve a ser víctima del cáncer

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La actriz, que se encuentra en fase 4 de la enfermedad, asegura que quiere contar la noticia ella misma antes de que otros hagan negocio con ella.

La actriz Shannen Doherty comienza el 2020 con muy tristes noticias: el cáncer de mama al que se enfrentó hace unos años, y cuya remisión total celebró en 2017 para alegría de todos sus fans, ha vuelto a aparecer. Así lo ha desvelado ella misma durante una entrevista en el programa de televisión Good Morning America, donde ha dado todos los detalles sobre el estado actual en el que se encuentra su lucha contra esta enfermedad.

“Se va a publicar en cuestión de días que estoy en fase 4. Eso significa que mi cáncer ha regresado y eso es por lo que estoy aquí”, afirmaba la protagonista de series icónicas como Sensación de vivir o Embrujadas, que ha querido adelantarse a cualquier medio tentado de revelar su estado de salud en exclusiva y hacer negocio con algo tan delicado.

“Prefiero que el público se entere por mí. No quiero que se retuerza la información, convertirme en un documento. Quiero vivirlo de manera real y auténtica. Quiero controlar la narrativa. Por eso es necesario que hable”, aseguró Doherty, que explicó que el primer diagnóstico sobre esta reaparición se lo hicieron hace un año pero que ha sido recientemente cuando le han confirmado la gravedad de la situación.

Porque sí, lo es. Tal y como explica en su página web la Asociación Española Contra el Cáncer, la etapa o fase 4 de la enfermedad oncológica “significa que es avanzada, progresiva e irreversible”. Es decir, que el paciente ya no responde a ningún tratamiento y por lo tanto su condición es incurable.

“Es una noticia muy difícil de digerir en muchos aspectos”, continúo explicando la intérprete. “Hay días en los que me pregunto que por qué yo. Aunque luego me pregunto también que por qué no yo.¿A quién entonces le debería tocar pasar algo así? ¿Quién a parte de yo se merece esto? Ninguno deberíamos tener que afrontar esta enfermedad. Diría que mi primera reacción siempre está relacionada a cómo le voy a contar a mi madre o a mi marido cómo me siento”, concluyó.

Desde aquí todo nuestro apoyo y buenos deseos para Shannen y todos sus seres queridos en estos momentos tan difíciles.