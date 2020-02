https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Este martes Angelici renunció como asesor del Mundial de clubes de FIFA

El ex presidente de Boca Daniel Angelici presentó este martes su renuncia al cargo que ocupaba en la Asociación Mundial de Clubes, organismo que está relacionado a la FIFA y cuyo titular es Florentino Pérez, titular de Real Madrid.

El mismo día que el TAS falló respecto a la final de la Copa Libertadores 2018, en el que mantuvo el resultado deportivo y le dio dos fechas sin público a River como local en la edición 2020, Angelici -quien había pedido en un primer momento que le dieran la Copa a Boca por los incidentes que hubo con el micro del plantel xeneize en las afueras del Monumental- renunció como asesor de FIFA.

El cargo es del fútbol argentino, por lo cual si la AFA decide que lo siga teniendo Boca, Jorge Ameal o algún otro directivo del club reemplazará a Angelici.

En Boca, las actuales autoridades no dieron opinión sobre el fallo del TAS, que mantuvo a River campeón y no le dio ningún resarcimiento económico a Boca. Una fuente le confirmó a Télam que no tenían expectativas con la decisión deportiva del TAS y que lo que les preocupa es quién pagará las costas del estudio jurídico importante de España que Angelici contrató en su momento.

